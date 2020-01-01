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板橋跨年夜槍響！車禍肇逃撞警「遭開2槍」攔不下　3人到案：太緊張

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記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區跨年夜驚傳槍響，在31日晚間7時許警方正在處理交通事故，卻發現一輛車輛疑似肇逃，警方攔查不停，於是通報線上警網實施線上圍捕，該車在第一運動場旁區運路上衝撞員警，警方隨即拔槍朝右前輪開2槍，犯嫌仍棄車逃逸，警方徹查後隔日中午通知駕駛廖男等3人到案，全案將依刑法妨害公務、肇事逃逸函送偵辦，違規部分則制單裁罰。

▲▼駕駛等3人跨年夜肇逃被警方圍捕，竟衝撞員警。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲駕駛等3人跨年夜肇逃被警方圍捕，竟衝撞員警。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方表示，在圍捕過程當時，該車沿路逃逸，於板橋區區運路第一運動場旁衝撞大觀派出所警員周育德，周員見狀及瞄準右前車輪開兩槍示警，但該車犯嫌仍棄車逃逸，攔截圍捕過程中，服勤同仁之車輛、裝備及身體均無任何損傷之情事。

經連夜查明，板橋警方隔日中午策動3人到案說明，經瞭解駕駛為廖男（44歲）、副駕駛座鍾男（53歲）、後座蘇男（44歲），他們昨晚由樹林保安街駕車行經板橋板城路、東南街口，與另一輛自小客車發生輕微碰撞，供稱已道歉但對方態度惡劣，才負氣離開，沒料到遭擦撞的自小客車一路尾隨，到南雅西路發現警車後立刻上前報案，員警於是展開攔截圍捕。

駕駛廖男等人說，因為心虛方才沿路橫衝直撞，不知員警有開槍，且車輛開往區運路後，因前車頭受損嚴重，才會棄車逃逸事後搭乘計程車返家，直到員警找上門，才在今天中午出面向警方投案，警方將進一步追查是否有隱情，全案依照刑法妨害公務、肇事逃逸函送偵辦，另違規部分依據道路交通管理處罰條例製單告發。

▼子彈擊中車輪後駕駛等人棄車逃逸，鑑識小組到場採證。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼駕駛等3人跨年夜肇逃被警方圍捕，竟衝撞員警。（圖／記者陳豐德翻攝）

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