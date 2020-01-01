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花蓮太平洋觀光節瘋跨年　14組歌手接力獻唱倒數迎新年

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▲花蓮太平洋觀光節跨年晚會，熱情的民眾將會場擠得水泄不通。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮太平洋觀光節跨年晚會，熱情的民眾將會場擠得水泄不通。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東台灣最嗨的跨年-花蓮太平洋觀光節31晚在東大門廣場熱力登場，由金曲歌王蕭煌奇、王子邱勝翊、小鬼黃鴻升、小男孩樂團、田亞霍、阿喜、李唯楓、吳汶芳、MASHA潘君侖、羅平、林威良、曾靜玟、鄭心慈、鹹豬肉樂團等實力派歌手熱力獻唱，花蓮縣長徐榛蔚與現場超過5萬人次共同迎接嶄新的2020年。

▲花蓮太平洋觀光節跨年晚會，熱情的民眾將會場擠得水泄不通。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「五、四、三、二、一！」縣長徐榛蔚發送螢光棒給現場樂迷，與歌手一同陪伴觀眾倒數迎新年，全場熱鬧沸騰。188秒造型星空秀包含風鈴、愛心、幸運草等可愛圖案，照亮東大門夜空。在這感動的時刻，許多人相擁、互道新年快樂，告別難忘的舊歲，迎接美好的新年。

▲花蓮太平洋觀光節跨年晚會，熱情的民眾將會場擠得水泄不通。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

188秒造型星空秀照亮東大門夜空。

跨年夜花蓮由南到北熱鬧非凡，縣長徐榛蔚陸續前往玉里鎮、瑞穗鄉、萬榮鄉、光復鄉、鳳林鎮等鄉鎮與鄉親共度跨年夜，最後來到太平洋觀光節現場。徐榛蔚說，歲末年終之際，很感動與鄉親齊聚一堂，共同看見花蓮的成長，日前年代電視民調顯示花蓮施政滿意度達83%，感謝大家攜手共創美好的幸福城市，祝福親愛的鄉親朋友新年快樂。

太平洋觀光節開場由花蓮原住民樂團鹹豬肉樂團擔綱演出，用心地傳達部落傳統音樂及文化，緊接著依序由新生代歌手「微笑女聲」鄭心慈、以《超級星光大道》踢館賽一戰成名的歌手曾靜玟、台灣超偶選拔嶄露頭角的林威良，溫暖迷人的嗓音，讓台下歌迷聽得如癡如醉。

▲花蓮太平洋觀光節跨年晚會，熱情的民眾將會場擠得水泄不通。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

壓軸由金曲歌王蕭煌奇擔綱，一上台就引爆全場。

緊接著由小男孩樂團清新登場，清亮嗓音搭配輕快旋律，為歌迷帶來精彩無比的聽覺饗宴；超級偶像出道的歌手羅平、歌手MASHA潘君侖，溫暖的歌聲為跨年夜添加幸福感；創作才女吳汶芳則帶來「無窮」、「孤獨的總和」，脫俗的嗓音，牽動每一個歌迷心中的悸動。

▲花蓮太平洋觀光節跨年晚會，熱情的民眾將會場擠得水泄不通。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲偶像男神「王子」邱勝翊讓現場粉絲尖叫聲不斷。

情歌王子李唯楓、性感女神阿喜林育品、甫推出新專輯《UNHERO》的歌手田亞霍接著登台，以純粹真摯的歌聲，展現獨特舞台魅力；主持新天王-小鬼黃鴻升則帶來「PLAN B」、「蒸發」，歌迷隨著樂音揮舞螢光棒搖擺，相當動感、熱血。

▲花蓮太平洋觀光節跨年晚會，熱情的民眾將會場擠得水泄不通。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

創作才女吳汶芳脫俗的嗓音，牽動每一個歌迷心中的悸動。

偶像男神「王子」邱勝翊接著帶來「上位」、「愛上了你」等歌曲，現場粉絲尖叫聲不斷，魅力指數破表；壓軸則由金曲歌王蕭煌奇擔綱演出，一上台引爆全場熱情，接連演唱「好好先生」、「末班車」、「你是我的眼」等多首膾炙人手的歌曲，台下歌迷朋友大聲合唱，精采演出讓整場活動氣氛High翻天，將今晚跨年演唱會帶至最高潮。

鄰近會場的東大門夜市生意搶搶滾，攤位出現大批排隊人潮。夜市匯集花蓮知名夜市攤商及各風味美食小吃，撲鼻香味令饕客食指大動，來自國內外遊客大啖在地美食之餘，還能聆賞太平洋觀光節演唱會及街頭藝人演出，或優閒地漫步在草皮，等待浪漫的星空秀，度過難忘的假期。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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