人行宣布2020年首次全面降準　釋超3.4兆資金支持實體經濟

▲此次全面降准將釋放超8000億元人民幣長期資金。（圖／路透社）

記者陳政錄／上海報導

中國人民銀行（大陸央行）今宣布，為支持實體經濟發展，決定於2020年1月6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。此次降準為全面降準，釋放長期資金約8000多億元人民幣，約合新台幣3.42兆元。

對於此舉是否改變既有「穩健貨幣政策」的取向，人行表示，此次降準與春節前的現金投放形成對沖，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定，保持靈活適度，並非大水漫灌，穩健貨幣政策取向沒有改變。

▲人行宣布今年首次降準。（圖／CFP）

根據公告內容，為支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，中國人民銀行決定於2020年1月6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司）。公告稱，將繼續實施穩健的貨幣政策，保持靈活適度，激發市場主體活力，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

人行負責人指出，此次降準是全面降準，體現逆週期調節，釋放長期資金約8000多億元人民幣，有效增加金融機構支持實體經濟的穩定資金來源，降低金融機構支持實體經濟的資金成本，直接支持實體經濟。

民營經濟發展方面，人行表示，此次降準增加了金融機構的資金來源，大銀行要下沉服務重心，中小銀行要更加聚焦主責主業，都要積極運用降準資金加大對小微、民營企業的支持力度。

回顧2019年，人行曾經三次降準，以應對經濟成長放緩的壓力，包括2019年1月4日，決定下調金融機構存款準備金率1個百分點，其中，分別在1月15日和25日下調0.5個百分點，屬於全面降準；5月6日，宣布從5月15日開始，對地區性支持小微企業的中小銀行等定向降準；9月6日，宣布自16日起全面降準0.5個百分點，以及要對支持小微和民營企業的機構定向降準，分10月15日和11月15日分兩次實施到位。

▼中國人民銀行。（圖／視覺中國）