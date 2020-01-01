林燕祝參加元旦升旗　展現「國旗的女兒」愛國精神

▲台南市第四選區立法委員候選人林燕祝，參加永康區復國、成功二個里舉辦的元旦升旗活動及元旦健行活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接2020年首日，台南市第四選區立法委員候選人林燕祝，1日早上參加永康區復國、成功二個里舉辦的元旦升旗活動，展現「國旗的女兒」愛國精神；稍後並參加元旦健行活動，傳達健康有活力的形象。

林燕祝先參加永康區2個里升旗典禮，和復國里許建國里長與成功里曾文俊里長致國旗致敬，並和李鎮國議員和林阳乙議員一同在活動中心與精忠新城同場。

林燕祝隨後參加大灣凌霄寶殿武龍宮舉辦的元旦健走活動，向早起的市民朋友們問好致意，隨即與大家一同跳毛巾操暖身，多達1500人的健行隊伍沿著永大二路、民族路、大灣路行進，主辦單位希望透過健行方式，提醒大家養成運動的好習慣，讓參與民眾走得更輕鬆自在，彼此間互動情形頗佳，健行隊伍不影響交通與不隨地丟垃圾，十分能夠自律。

健行的同時，林燕祝不忘向行經的武龍宮玉皇大帝與玄天上帝、大灣廣護宮與大灣國聖宮神明參拜，祈願2020新的一年可以風調雨順、國泰民安，也請神明庇佑她可以順利當選，來為鄉親做更多服務。

由於清早氣溫偏低，參加民眾多能堅持走完全程，挺到最後的精神，林燕祝感到佩服，期勉自己學習，在這次選舉一定要全力衝刺，不要讓大家失望，拜託鄉親支持。活動全程約1小時，大家回到大灣凌霄寶殿武龍宮，品嚐由廟方所準備的滷麵，補充運動後的體力。

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