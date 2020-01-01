2020元旦　陳亭妃瘋玩親子泡泡秀

▲立委陳亭妃在北區勝安香草公園舉辦「妃妃姐姐活力泡泡秀」，現場小朋友玩泡泡玩到不亦樂乎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年1月1日，立委陳亭妃揮別傳統選戰模式，舉辦一系列親子活動，今天上午在北區勝安香草公園舉辦「妃妃姐姐活力泡泡秀」，現場小朋友玩泡泡玩到不亦樂乎，並搶著找「妃妃姐姐」合照。

陳亭妃表示，自2019年11月開始，親子活動系列已經舉辦過好幾場，包括闖關遊戲、足球派對以及今天的泡泡秀各種不同主題，場場都讓大朋友、小朋友玩得十分盡興，而她舉辦親子活動的宗旨，就是讓大家能到戶外走走，暫時遠離3C產品與緊繃的生活壓力，出門呼吸新鮮空氣，並讓小孩子放電。陳亭妃強調，其實選舉不需要抹黑、攻擊或傷害，優質的競選方式，自然能吸引民眾的認同與肯定。

除此之外，陳亭妃也預告1月3日本週五晚上7時將在花園夜市舉辦「LOVE TAIWAN團結顧台灣音樂會」，這是選前最後一場大型造勢活動，現場眾星雲集，除了黃妃、向蕙玲、許富凱、朱海君等大咖歌星演唱之外，陳亭妃本人也將帶來從未發表過的神秘表演，她透漏目前正在加緊練習中，敬請大家拭目以待。

不僅如此，1日也正式公布音樂會神秘嘉賓就是第1名的桃園市鄭文燦市長，來為第1名的陳亭妃加持，除了站台助講以外，更將帶來符合音樂會情境的演出。陳亭妃表示，現場將首度發放此次文創競選小物「陳亭妃好浴皂」，讓大家新的一年能夠好運旺旺來！她笑稱音樂會最後將上演「雙妃合體」，演藝圈的「妃」和政壇的「妃」會擦出什麼火花？賣個關子，邀請鄉親好朋友當天一定要來現場一探究竟。

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