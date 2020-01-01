郭綜合醫院國欣護理之家長者　參觀吳園及王育德紀念館

▲台南市郭綜合醫院國欣護理之家的長者，到吳園藝文中心及王育德紀念館參觀，讓長輩們像是學生時代戶外教學班心情雀躍。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市郭綜合醫院國欣護理之家的長者，在機構人員、家屬、志工及南護、長榮實習生細心陪同下，到吳園藝文中心及王育德紀念館參觀展覽室，與使用互動式多媒體設備，受到中心人員愛心接待並詳加導覽，關心老人家熱情招呼，讓長輩們像是學生時代戶外教學班心情雀躍。

這些長輩坐著輪椅，在社工師、照護員及部分家屬、還有熱心青年學子的細心照護下出來參與戶外活動，途經民權路，見到百年以上歷史的肉粽、餐飲店，深具歷史的街景古蹟等相當興奮，民權路在日據時期，拆掉清代建於荷據普魯民遮街所衍生出來的13條街後，闢為路寬7、8米的道路，40年代，仍是如此路寬。

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70年代之前，台南府城城區仍多寬不到10米的街道，民權路、永福路、忠義路、民生路等等都是。街道窄，方便結市，像民權路的布市、神佛雕刻，永福路的家具行都是。由於車輛稀少，方便逛街，最是營商的好地方。但早期有布街之稱的民權路如今賣布的店已很少，沿途前行的長輩們覺得變化很大，但來到目的地時，個個眉開眼笑。

吳園為迎接長輩們來臨，特地打造無障礙空間，方便坐輪椅的老人進入，市政府文化局藝術發展科呂苑霖小姐於大門口接待，特別為他們介紹吳園歷史及建築之美，讓部分從小就在吳園附近玩耍長大，舊地重遊的長者勾起許多美好的回憶，之後搭乘電梯至內部參觀。這時長輩們紛用手機請人幫忙合照，準備line給他們國內外的兒孫，內心興奮不已。

隨後，老人家在實習生、社工與工作人員的陪同下，欣賞吳園的庭園之美，並王育德紀念館參觀，長輩第一次看到互動式多媒體設備，例如耳機拿起來可聽到有人在念日文、拍照製作專屬於自己的照片等，大家都玩的不亦樂乎。

有一些住民對吳園十分熟悉，其中一位指著對面房子表示以前住在那裡，舊地重遊勾起許多回憶，也不斷跟青年學子們分享街景及歷史的改變。也有很多住民之前不曾來過吳園，對於市區中竟然還有這種美麗建築感到驚嘆，衷心覺得吳園十分漂亮。

住民們對能夠外出感到十分開心期待，其中一位阿嬤自從知道有這個活動，每天都在問家屬要出去了嗎？行前還特地到附近的美髮廳剪頭髮，希望美美出遊，出遊當天難掩其興奮。此次推送的志工雖累，但是表示看到住民很高興都覺得值得，也覺得這是一個很有意義的活動。

國欣護理之家表示，為讓住民活得更健康更精彩，帶領住民外出進行社會適應，給予與外界接觸機會，除參觀展覽培養藝文氣息，也因吳園為台南在地人的共同回憶，可勾起住民回憶暢談其生命經驗，也讓人員更加認識住民。同時活動邀請家屬一同參與，也可藉此外出機會更貼近彼此，共享天倫之樂。