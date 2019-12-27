重視老人福利　林奕華推動危老改建解決長者「行」的問題

▲台北市老年人口高居全台第二，未來如何解決老人家「行」的問題，將是台北市的大問題。（圖／資料照，下同）



【企劃特輯】

台北市老年人口高居全台第二，僅次於新北市。台北市的老舊公寓比例更是全台第一，危老與都更已是台北市刻不容緩亟需待解決的課題。尤其是台北市大安區，因為都市開發的早，所以老舊建物的數量更是全市第一，如果政府再不進行耐震補強以及提供無障礙設施補助，未來老人家「行」的問題，將是台北市的大問題。

大安區立委林奕華就明確指出，都更與危老改建不應該只是著眼於都市景觀，更應該從全方位的視角來看待相關問題，才能提高民眾參與都更與危老改建的意願。

林奕華說，現在蔡英文政府一直在推動長照政策，但政府政策沒有考量到都會區與鄉村區生活型態的差異。在都會區中，除了新大樓外，多數建物是屬於沒有電梯的公寓型態，受限於建物本身的結構問題，老人家光是爬樓梯就非常吃力，更遑論出門運動、參與社區共餐。以台北市為例，現實的狀況是老舊公寓讓大多數的長者被迫困在家裡，政府釋出再多的閒置空間、推動再多老人共餐活動，對於長者健康的幫助其實非常有限。台北市若無法解決長者「行」的問題，任何的長照都是事倍功半。

林奕華指出，都更與危老改建，不但是攸關安全、市容空間規劃等議題，更是老人福利的問題。大安區老舊公寓數量台北市第一，雖然政府力推老舊公寓增建電梯補助，但成效非常有限。截至2018年止，台北市僅有五處老舊公寓成功增設電梯設備。但儘管如此，透過增設電梯設備雖然解決部分長者「行」的問題，卻也無法解決老舊建物本身耐震不足的問題。林奕華認為，根本解決之道仍是推動都更與危老改建。

林奕華以自身拜訪選民經驗為例，大安區住在公寓四、五樓的中產家庭，若是家中長者有使用輪椅或助行器，先不說日常生活外出，光是一次就醫，就足以折騰長者。因此，現在政府的長照服務是有很大的盲點！政府鼓勵長者走出戶外，健康在地老化，但實際配套措施根本沒有跟上政策步調。

林奕華表示，在本屆任期中，自己就曾積極與蔣乃辛委員共同提案，力推「都市危險及老舊建築物加速重建條例第六條條文修正草案」，將老舊建物重建之容積獎勵年限再延長三年，目的就是以照顧長者需求為出發點，希望透過修法加速危老改建，幫助長者走出戶外。未來若是連任成功，自己也會將該法案列為任內最優先法案，替大安區以及整個台北市爭取更多權益。