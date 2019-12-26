體貼長者搭捷運安全　林奕華成功爭取「古亭站增設下行手扶梯」

▲捷運古亭站的雙向手扶梯，是由立委林奕華當年擔任市議員時期與錦華里里長溫美珠一同爭取。

【企劃特輯】

或許民眾可能不知道，捷運古亭站有雙向手扶梯，可是立委林奕華當年擔任市議員時期與錦華里里長溫美珠一同爭取的！

立委林奕華回憶，當年她還是台北市議員時，捷運古亭站九個出口，全都是上行手扶梯，如果長輩要搭捷運，就必須選擇走樓梯或是搭電梯。但問題是，電梯離路口又非常的遙遠，對想要搭乘捷運的長輩來說是非常的不方便。

林奕華還記得她當時跟捷運局爭取下行手扶梯時，捷運局還語帶威脅表示，「捷運站的空間不夠，如果議員堅持要增設下行手扶梯，恐危急旅客逃生。捷運局基於安全考量，建議不宜更改。另外，因老人家搭電扶梯常發生意外，捷運局也鼓勵年長者多搭電梯。」

林奕華表示，如果當年她是菜鳥議員，一聽到捷運局講增設下行手扶梯恐危急旅客逃生安全，她一定不敢再爭取。所幸，當時她已經是第四屆議員了，算是議會半個老鳥。所以，她第一時間聽到捷運局的說法，她是抱持懷疑的態度。

林奕華說道，當時她與溫美珠里長兩人，找了幾個公共安全專家以及志工，逐一至每個捷運出口丈量空間使用情況，當時可謂寸土必爭。因為可能只是差個一、兩公分，捷運局就會以危害公共安全而拒絕改變。當年，她與溫美珠里長兩人面對強大卻僵化的官僚體系，可謂是承受非常大的壓力。

最後，捷運局聽從相關建議，重新規劃捷運古亭站手扶梯設置與安全性評估，決定從善如流增設下行手扶梯，以解決長者長期搭乘捷運不便的問題。林奕華說，經過這件事後，她清楚知道身為民代，如果沒有專業就無法與專業行政官僚對抗！