韓國瑜連趕2場高雄元旦升旗　「這套衣服」在紅藍白國旗裝中更出色！

▲高雄餐旅大學學生披學士袍參加升旗典禮。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市政府1日上午7點舉辦元旦升旗典禮，市長韓國瑜7點30分到場，帶領市府團隊一起升旗，現場擠滿了許多穿著國旗裝扮的民眾，不過也有學生是穿著學士袍參加，許願能夠「順利畢業」。

韓國瑜1日在高雄、台南馬不停蹄參加元旦升旗典禮，6點45分先到高雄世運主場館與立委黃昭順合體，接著就趕到文化中心參加市府主辦的升旗典禮。現場擠滿了許多韓粉身穿國旗裝扮前來一睹韓國瑜風采，而高雄餐旅大學生則是穿著綠、黃色學士袍參加升旗典禮，在人海中特別顯眼。

▲高雄餐旅大學學生披學士袍參加升旗典禮。 （圖／記者吳奕靖攝）

高雄餐旅大學旅運管理學系學生許願，「新的一年、新的開始，希望能夠順利畢業」。不過為什麼會來這裡升旗？學生強調是「單純來這裡升旗，不是為了支持某個人」，並指出：「原本就想說大四畢業之前要穿畢業袍來升旗，不過典禮似乎距離表定時間還提早20分鐘，導致剛才有點驚慌失措」。

▲文化中心頂樓降下一面大國旗。（圖／記者吳奕靖攝）

隨著典禮結束，文化中心頂樓緩緩降下一面大國旗，現場的民眾則是不斷揮動手中的小國旗，並大聲吶喊「中華民國萬歲」，而典禮結束後，「民主貪食蛇」挺韓車隊也將重現高雄街頭。

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