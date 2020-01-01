　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜連趕2場高雄元旦升旗　「這套衣服」在紅藍白國旗裝中更出色！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄餐旅大學學生披學士袍參加升旗典禮 （圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄餐旅大學學生披學士袍參加升旗典禮。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市政府1日上午7點舉辦元旦升旗典禮，市長韓國瑜7點30分到場，帶領市府團隊一起升旗，現場擠滿了許多穿著國旗裝扮的民眾，不過也有學生是穿著學士袍參加，許願能夠「順利畢業」。

韓國瑜1日在高雄、台南馬不停蹄參加元旦升旗典禮，6點45分先到高雄世運主場館與立委黃昭順合體，接著就趕到文化中心參加市府主辦的升旗典禮。現場擠滿了許多韓粉身穿國旗裝扮前來一睹韓國瑜風采，而高雄餐旅大學生則是穿著綠、黃色學士袍參加升旗典禮，在人海中特別顯眼。

▲高雄餐旅大學學生披學士袍參加升旗典禮 （圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄餐旅大學學生披學士袍參加升旗典禮。  （圖／記者吳奕靖攝）

高雄餐旅大學旅運管理學系學生許願，「新的一年、新的開始，希望能夠順利畢業」。不過為什麼會來這裡升旗？學生強調是「單純來這裡升旗，不是為了支持某個人」，並指出：「原本就想說大四畢業之前要穿畢業袍來升旗，不過典禮似乎距離表定時間還提早20分鐘，導致剛才有點驚慌失措」。

▲文化中心頂樓降下一面大國旗。（圖／記者吳奕靖攝）

▲文化中心頂樓降下一面大國旗。（圖／記者吳奕靖攝）

隨著典禮結束，文化中心頂樓緩緩降下一面大國旗，現場的民眾則是不斷揮動手中的小國旗，並大聲吶喊「中華民國萬歲」，而典禮結束後，「民主貪食蛇」挺韓車隊也將重現高雄街頭。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

韓國瑜跨年晚會致詞　台下部分民眾比「倒讚」喊：下台！

醉男小便踹警車！慘遭「辣椒水反擊」壓制　嗆辣女警：好好跨年，你惹事？

ET快訊
吳宗憲跨年唱一半「機車衝上台停他旁邊」　傻眼偷瞄：不知道有這
韓國瑜被爆與王小姐多次出國　韓辦回應了
搭相親對象的車！正妹失去意識右腿慘截肢　男方：嫁我就付醫藥費
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨爆：民眾轉貼立委質詢影片　遭NCC約談問「你是韓粉？」

曾推「廢票運動」讓國民黨2016年大敗　李來希：沒想到這麼不經打！

給韓國瑜第一桶金500萬選市長？　郭台銘：記不起來了

澎湖3立委候選人拚跨年造勢　呂應宏飛台北與主席同車拜票

快訊／週刊大反擊！王淺秋嗆：你們是李佳芬肚子裡的蛔蟲嗎？

韓國瑜要「民進黨搞清楚」！怒轟反滲透法「鴨霸」：若當選重新檢討

快訊／韓國瑜被爆與王小姐多次出國　王淺秋駁斥：團進團出的商業考察

元旦談話全文／蔡英文對抗壓力　再提「4個認知」團結中華民國台灣

愛升旗的男人！元旦連趕3場　韓國瑜被順姨笑打臉：你別亂好不好

《反滲透法》定義不明　學者憂：兩岸學術交流也受影響

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

砸百萬買「國瑜原味夾克」原因曝！　她遊覽車上嗆：有錢人看不起弱勢

郭彥均遭爆「欺負新人」！　爆氣反擊「她就是沒做功課」

他勇敢公開與前女友分手原因 發現自己愛上男人：比較快樂

國民黨爆：民眾轉貼立委質詢影片　遭NCC約談問「你是韓粉？」

曾推「廢票運動」讓國民黨2016年大敗　李來希：沒想到這麼不經打！

給韓國瑜第一桶金500萬選市長？　郭台銘：記不起來了

澎湖3立委候選人拚跨年造勢　呂應宏飛台北與主席同車拜票

快訊／週刊大反擊！王淺秋嗆：你們是李佳芬肚子裡的蛔蟲嗎？

韓國瑜要「民進黨搞清楚」！怒轟反滲透法「鴨霸」：若當選重新檢討

快訊／韓國瑜被爆與王小姐多次出國　王淺秋駁斥：團進團出的商業考察

元旦談話全文／蔡英文對抗壓力　再提「4個認知」團結中華民國台灣

愛升旗的男人！元旦連趕3場　韓國瑜被順姨笑打臉：你別亂好不好

《反滲透法》定義不明　學者憂：兩岸學術交流也受影響

基隆透天600萬有找！她納悶天龍人「寧願買土城」？　過來人曝：整年在下雨

蘋果2020年將送果粉「大禮」　iPhone瀏海掰掰

喬治準大三元雙星合轟45分　快艇對國王6年沒輸過14連勝

墾丁元旦凌晨傳街頭鬥毆！警出動快打部隊壓制20人送辦

阿嬤怕牠冷！狗孫被羽絨外套包成白色肉粽　網笑：北極熊？

武漢不明肺炎爆發市場「休市整治」　山產店「兔頭內臟」丟地上

開店不到3小時賣光！台南隱藏版摘星小店　蝦仁+控肉飯超銷魂

永康警熱心警細查　平安送迷途男子返家

巴格達「美大使館遭破門攻擊」　川普怒派2阿帕契盤旋：有傷亡就報復！

沒有力量能阻止兩岸統一　海協會長張志軍發表新年賀詞

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

政治熱門新聞

韓國瑜跨年晚會致詞　部分民眾：下台！

快訊／韓國瑜被爆與王小姐出國　王淺秋：團進團出的商業考察

一圖嚇壞英粉　藍高層喜孜孜預言逆轉

韓國瑜53秒致詞！官方帳號：新年需要新總統

韓國瑜：中華民國憲政史上恥辱的一天

韓國瑜元旦升旗！喊出2020代表字「爽」

LIVE／蔡英文8：30發表元旦談話

顏寬恒《反滲透法》投反對票　陳柏惟：我願意弄到你懂

藍委讚韓旋風打法　高嘉瑜4分鐘嗆爆

LIVE／韓國瑜回高雄　二度市長身分元旦升旗

蔡英文：《反滲透法》不是反交流！拜媽祖、自由人權不受影響

《反滲透法》通過　《大師鏈》放棄台灣市場

陪市民跨年！韓國瑜：希望2020年可以從陰霾走向希望

汪志冰違規穿「H夾克」飆罵硬闖、吃屎哥喊「韓國瑜是騙子」遭架離

更多熱門

相關新聞

曾推廢票運動　李來希：國民黨不經打

曾推廢票運動　李來希：國民黨不經打

前陣子不斷發表挺國民黨總統候選人韓國瑜言論，甚至怒嗆親民黨總統候選人宋楚瑜的全國公務人員協會榮譽理事長李來希，1日接受廣播節目專訪時表示，自己曾在2014年發起廢票運動，卻導致國民黨2016年選舉大敗，「想不到國民黨這麼不經打！」此外，李來希也在節目中再度批評宋楚瑜。

給韓500萬選市長？郭：忘記了

給韓500萬選市長？郭：忘記了

快訊／週刊大反擊！王淺秋嗆：你們是李佳芬肚子裡的蛔蟲嗎？

快訊／週刊大反擊！王淺秋嗆：你們是李佳芬肚子裡的蛔蟲嗎？

韓國瑜轟反滲透法「鴨霸」：當選重新檢討

韓國瑜轟反滲透法「鴨霸」：當選重新檢討

快訊／韓國瑜被爆與王小姐出國　王淺秋：團進團出的商業考察

快訊／韓國瑜被爆與王小姐出國　王淺秋：團進團出的商業考察

關鍵字：

高雄市升旗典禮2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄跨年倒數「3、2、1」沒煙火！派無人機出場

謝金燕「騎恐龍」搬超大桶炸雞腿

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

人夫賀軍翔深夜「暗巷廝磨長髮妹」全被攝

韓國瑜跨年晚會致詞　部分民眾：下台！

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

48歲男歌手「跟老婆一起輕生離世」！留下年輕女兒

女子墜13樓亡　男友要賠家屬63萬

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？答案驚呆了

搭相親對象的車！正妹慘遭截肢

快訊／恭喜！包小松愛主播張雅婷13年「晉升人夫」

交往6年「女神收割機」老婆曝光！

更多

最夯影音

更多
Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！
狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面