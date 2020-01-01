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倫敦跨年夜「貨櫃車汽車相撞」3人當場斃命　25歲女命危急送醫

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記者詹雅婷／綜合報導

英國迎接2020年的倫敦跨年煙火點亮夜空，全球關注。只不過，就在邁入2020年之前，倫敦希斯洛機場（Heathrow airport）周邊地區發生一起死亡車禍，一輛貨櫃車與汽車相撞，至少3人死亡。

英媒天空新聞（Sky News）引述薩里郡警方聲明指出，事發於12月31日晚間11時39分左右，當時與貨櫃車相撞的汽車上載有4人，包括23歲、25歲的男子及20歲、25歲的女子，但車禍發生後，2名男子與20歲女性當場死亡，25歲女命危緊急送醫。事發後，貨櫃車司機也被送醫接受治療。

截至當地1日上午，希斯洛機場周邊部分道路仍處於封閉狀態。

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