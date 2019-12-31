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打造「桃園金牌」品牌　16企業獲首屆桃園金牌企業卓越獎

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▲16企業榮獲首屆桃園金牌企業卓越獎。（圖／市府提供）

▲技嘉科技榮獲好福企獎。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府自2015年起打造「桃園金牌」品牌後，陸續推出金牌好店、金牌好禮、金牌好棧選拔活動，今年整合過去12屆的桃園市績優企業卓越獎，推出首屆「桃園金牌企業卓越獎」，共有16家企業榮獲，31日於桃園區鉑宴會館接受市長鄭文燦頒獎，肯定並鼓勵在地優良企業長期深耕桃園，帶動產業發展。

▲16企業榮獲首屆桃園金牌企業卓越獎。（圖／市府提供）

▲16企業榮獲首屆桃園金牌企業卓越獎。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，2019年桃園市金牌企業卓越獎依照不同類型訂定出「隱形冠獎」、「愛地球獎」、「智多星獎」、「好福企獎」及「新人王獎」5種獎項，由近30位產官學界委員組成評選小組，評選績優企業。

▲16企業榮獲首屆桃園金牌企業卓越獎。（圖／市府提供）

▲16企業榮獲首屆桃園金牌企業卓越獎。（圖／市府提供）

▲16企業榮獲首屆桃園金牌企業卓越獎。（圖／市府提供）

其中隱形冠獎代表獲獎企業在關鍵產業或技術佔有不可或缺的地位；愛地球獎則指獲獎企業注重環保及循環經濟，帶動桃園邁向綠色城市發展；智多星獎則代表獲獎企業運用智慧化及創新程序，積極開發創新產品及開拓新市場；好福企獎則是獲獎企業重視員工福利，打造優質的工作環境；而新人王獎則鼓勵桃園在地白手起家及二代企業，精進地方產業競爭力。

此外，在性平獎的部分，顯示市府鼓勵企業營造性別友善的職場環境。整體而言，市府期盼不論得獎企業規模大小，最重要的是展現企業價值的獨特性，並鼓勵未來更多企業嶄露頭角。

經發局長郭裕信表示，2019年桃園市金牌企業卓越獎，獲獎的16家企業分別為：隱形冠獎：台灣華傑公司、華夏航科公司、源友企業；愛地球獎：清淨海生技、台灣積體電路先進封測三廠、綠電再生公司、歐萊德國際；智多星獎：美科科技、饗賓餐旅、羅鐵機械；好福企獎：技嘉科技、杏一醫療用品、台益豐公司；新人王獎：紫莉有限公司、協順工業、怡仁綜合醫院。

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