韓星最愛時尚品牌 Isabel Marant 終於來台灣了！法式美學成功收編 IU、劉仁娜

法國時尚品牌 Isabel Marant 一直以來深受全球名人的最愛，像是韓星IU、劉仁娜、潤娥就常常以品牌的衣服當私服穿，而小S、周冬雨、維密名模Lily Aldridge...等名人，也非常愛穿他們家的服裝出席時尚派對，展現優雅卻中性的法式時尚態度。如果妳跟V編一樣期待已久，那麼好消息來了！

每個時尚迷一定都聽過Isabel Marant！從布料的細節到染色、刺繡的工法，除了展現了獨特的巴黎時尚美學，特別的是，品牌不像是時尚雜誌上的十足女人味風格，而是時尚、自然、舒適，並且適合在街頭上漫步的日常穿著，就連每一件作品在生產前，一定會由設計師Isabel Marant親身試穿過才會開始製作，難怪吸引了超多名人的追捧，不論是從低調又潮流的帽T、優雅細緻的服飾與洋裝、還是超多人搶購的配件單品…等，Isabel Marant從法國小眾品牌躍身一變成為目前最受歡迎的一線品牌，也是近年來明星最愛私服穿搭的首選。

如果不知道從哪裡開始下手，不妨參考韓星與全球名人的穿搭示範；潤娥就曾穿上品牌的帽T參加電視節目《孝利家民宿》，展現休閒又俏皮的時尚風格，而劉仁娜、Irene kim也多次穿上品牌服飾，讓每一件美衣都成為熱搜！另外IU不論是在《德魯納酒店》中還是機場的私服穿搭，也多次被拍到身穿Isabel Marant亮相，讓品牌在亞洲大受歡迎！

不只是韓星，像是小S、周冬雨也分別身穿Isabel Marant出席活動，展現優雅且充滿態度的法式穿搭，而維密超模Lily Aldridge與德國名模Anna Ewers也穿著品牌的工作連身褲被街拍，讓人不得不放入今年歲末的手刀購物清單～

▲（左）維密名模Lily aldridge、（右）德國名模Anna Ewers



台灣首家概念店和專賣店也將在今年12月，落腳微風信義和復興SOGO，讓一直想要入手的時尚迷完成夢想，首家概念店也將完整呈現Isabel Marant全系列女裝服飾、鞋履、皮件、配件…等，讓我們從頭到腳再到配件，都可以以品牌輕鬆穿出法國中性卻帶些女人味的自我風格，此外，同樣也相當有名的休閒副牌Isabel Marant Étoile，也會跟著這次一起進駐台灣的概念店之中， 讓喜歡法式優雅更喜歡法式休閒風的年輕女性有了手刀必購的品牌目標。

台灣店櫃資訊

微風信義2F旗艦店：台北市信義區忠孝東路五段68號2樓

復興SOGO：台北市大安區忠孝東路三段300號3樓

※BY ALICE LIU

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

崔始源再度來台挺Ferragamo新店開幕!甜叫粉絲老婆引發現場暴動!

胖女孩的超自信穿搭！亮片、緊身衣與爆表的愛自己，年度最狂巨星Lizzo造型盤點

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

