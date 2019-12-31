快訊／雪梨煙火秀迎2020！10萬發炸出燦爛光芒　100萬人齊聚嗨翻

記者趙蔡州／綜合報導

每年受全球數十億人關注的「澳洲雪梨跨年煙火秀」於台灣時間晚間9時盛大登場，10萬多發煙火不間斷的向天空炸出燦爛光芒，照亮雪梨夜空長達12分鐘相當美麗壯觀，現場也有近百萬名居民、遊客聚集在港灣大橋和歌劇院，為告別2019、迎接2020高聲狂歡。

▲澳洲雪梨跨年煙火秀登場，數十萬人齊聚歡迎2020年。（圖／路透社）

其實雪梨周邊等地區近幾個月來遭山林野火肆虐，導致雪梨市區經常籠罩在野火引發的煙霧中，甚至有超過26萬人連署呼籲雪梨政府取消跨年煙火。但雪梨市議會仍決定將照常施放這一項全球知名的煙火秀，畢竟他們已經花費了數百萬美元在準備工作上，取消活動並不會帶來更多好處。

新南威爾斯省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，「雪梨市全世界首波迎接新年的城市之一，如果這麼做安全無虞，我們就應該繼續這樣做，就像我們每一年做的那樣」。澳洲總理莫里森則表示，全世界都非常關注雪梨的跨年，這是向世界展現國家的最佳時機。

▲澳洲雪梨煙火秀現場畫面。（圖／ETtoday新聞雲直播畫面）

根據法新社報導，雪梨跨年預計施放10萬多發煙火，預計可以照亮天際長達12分鐘，至少有約100萬各國觀眾湧向雪梨港周邊岸際與公園觀賞。而除了雪梨有施放煙火之外，雪梨郊區巴拉馬塔（Parramatta）和坎貝爾坦（Campbelltown）等多處的地方議會都已取消煙火活動。