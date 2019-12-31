　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／雪梨煙火秀迎2020！10萬發炸出燦爛光芒　100萬人齊聚嗨翻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者趙蔡州／綜合報導

每年受全球數十億人關注的「澳洲雪梨跨年煙火秀」於台灣時間晚間9時盛大登場，10萬多發煙火不間斷的向天空炸出燦爛光芒，照亮雪梨夜空長達12分鐘相當美麗壯觀，現場也有近百萬名居民、遊客聚集在港灣大橋和歌劇院，為告別2019、迎接2020高聲狂歡。

▲▼ 雪梨跨年煙火。（圖／路透社）

▲澳洲雪梨跨年煙火秀登場，數十萬人齊聚歡迎2020年。（圖／路透社）

其實雪梨周邊等地區近幾個月來遭山林野火肆虐，導致雪梨市區經常籠罩在野火引發的煙霧中，甚至有超過26萬人連署呼籲雪梨政府取消跨年煙火。但雪梨市議會仍決定將照常施放這一項全球知名的煙火秀，畢竟他們已經花費了數百萬美元在準備工作上，取消活動並不會帶來更多好處。

新南威爾斯省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，「雪梨市全世界首波迎接新年的城市之一，如果這麼做安全無虞，我們就應該繼續這樣做，就像我們每一年做的那樣」。澳洲總理莫里森則表示，全世界都非常關注雪梨的跨年，這是向世界展現國家的最佳時機。

▲雪梨煙火。（圖／ETtoday新聞雲直播畫面）

▲澳洲雪梨煙火秀現場畫面。（圖／ETtoday新聞雲直播畫面）

根據法新社報導，雪梨跨年預計施放10萬多發煙火，預計可以照亮天際長達12分鐘，至少有約100萬各國觀眾湧向雪梨港周邊岸際與公園觀賞。而除了雪梨有施放煙火之外，雪梨郊區巴拉馬塔（Parramatta）和坎貝爾坦（Campbelltown）等多處的地方議會都已取消煙火活動。

ET快訊
蔡依林央視、台北跨年服裝差很大！　陸網友PO「殘酷比較圖」哭
48歲男歌手「跟老婆一起輕生離世」！　留年輕女兒…公司心碎證
即／雪梨煙火秀喜迎2020！100萬人齊聚嗨翻　10萬發煙火
韓國瑜扯「萬水姐」　他開砲：我在現場一定「貓那個不厚道的XX
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／雪梨煙火秀迎2020！10萬發炸出燦爛光芒　100萬人齊聚嗨翻

《美聯社》報導反滲透法通過　蔡英文若連任明年壓力加大

快訊／「2020跨年煙火」全球首秀！紐西蘭奧克蘭煙火齊發　七彩光芒照亮夜空

挖出「150年老酒」！屋主嗨炸分享　專家一喝秒變臉：是尿…

7樓屋頂親手弒母！　70歲老婦遭5旬親兒一把推下「墜地慘死」

11樓墜落慘死！媽媽忙晾衣服…9歲自閉弟陽台跌落「頭部重傷」亡

猶太會堂遭攻擊！教徒逃離又折返…抬桌狠砸兇嫌　成功阻擋攻擊

反滲透法過了！路透：台灣通過旨在「對抗中國政治影響」的法律

他身上長粉色小硬塊　忽略3年「變成恐怖惡魔角」掀衣求救…皮膚整塊遭吞噬！

「蔡英文一定當選」贏多少才是關鍵！　日媒關注2020台灣大選

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

呸姐「提頭」來了！蔡依林演唱會開跑　登7層樓高空降小巨蛋

希澈首談雪莉、具荷拉！　認了收養貓咪「看到牠就哭」

超大分量！台中巨無霸美式漢堡　牛肉＋生菜、起士口感濃郁又飽足

快訊／雪梨煙火秀迎2020！10萬發炸出燦爛光芒　100萬人齊聚嗨翻

《美聯社》報導反滲透法通過　蔡英文若連任明年壓力加大

快訊／「2020跨年煙火」全球首秀！紐西蘭奧克蘭煙火齊發　七彩光芒照亮夜空

挖出「150年老酒」！屋主嗨炸分享　專家一喝秒變臉：是尿…

7樓屋頂親手弒母！　70歲老婦遭5旬親兒一把推下「墜地慘死」

11樓墜落慘死！媽媽忙晾衣服…9歲自閉弟陽台跌落「頭部重傷」亡

猶太會堂遭攻擊！教徒逃離又折返…抬桌狠砸兇嫌　成功阻擋攻擊

反滲透法過了！路透：台灣通過旨在「對抗中國政治影響」的法律

他身上長粉色小硬塊　忽略3年「變成恐怖惡魔角」掀衣求救…皮膚整塊遭吞噬！

「蔡英文一定當選」贏多少才是關鍵！　日媒關注2020台灣大選

SJ圭賢美嗓把《嘆息》唱到走心　粉絲想到鐘鉉哭了：他一定會聽到

唱完跨年「飛」奔回家　家家自嘲「把飛機當捷運」

六信師生歲末成果展　傳播幸福傳播愛

打造「桃園金牌」品牌　16企業獲首屆桃園金牌企業卓越獎

光華跨晨旭日望年 師生祈願邁向2020年

2019「K歌之夜」跨年晚會　嗨翻屏東

迎接2020年　嘉藥辦歲末迎春喜揮毫活動

陳立農跨年牽手蔡琴　男女對唱《恰似你的溫柔》和聲0負評！網狂推：超甜

李艾薇《盛夏光年》飆海豚音　網友狂刷示愛「我婆艾薇」讚：女版蕭敬騰！

《女王的教室》14年！　天海祐希再扮鐵面老師…「梳包頭黑衣」神凍齡網跪了

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

國際熱門新聞

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

國中妹被笑像男的　2年變超胸正妹

公務員10年來「只打卡不上班」爽領1790萬

英女遭11人硬上　反被告誣陷定罪

他身上長粉色小硬塊　忽略3年「變成恐怖惡魔角」

輪椅被擋　伯猛搖梯子害他3樓摔下

荷蘭Ella仙氣電眼勾人　網：想增產報國

沙漠魚全球僅存38隻...竟遭醉漢害死

挖出150年老酒　專家一喝秒變臉

10歲童進空地　遭6犬包圍狂咬亡

邋遢女室友裸體煮飯　反罵房東不關門

她登山邊玩手機　摔下20層樓高懸崖…哭聲救自己

少年「十字架插喉」殺戀童癖神父

日產前董事證實飛抵黎巴嫩　發表聲明

更多熱門

相關新聞

2020跨年煙火全球首秀

2020跨年煙火全球首秀

南太平洋島國及薩摩亞（Samoa）將於台灣時間31日晚間6時率先進入新的一年，而全球第一場大型跨年煙火秀則由紐西蘭領先登場，於台灣時間31日晚間7時正式迎來2020年，紐西蘭城市奧克蘭知名地標天空塔「Sky Tower」施放煙火秀，五顏六色的燦爛煙火瞬間照亮夜空，陪著當地民眾一起歡騰迎接新年。

澳洲野火肆虐　整片天空染成血色

澳洲野火肆虐　整片天空染成血色

防境外干預　各國反滲透法一次看

防境外干預　各國反滲透法一次看

野火逼近墨爾本　官員：快逃阿

野火逼近墨爾本　官員：快逃阿

澳野火延燒　維多利亞州萬人撤離

澳野火延燒　維多利亞州萬人撤離

關鍵字：

雪梨澳洲雪梨港雪梨的能量Energy of Sydney

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

詹惟中表態挺韓國瑜怒了！活了56年第1次要投票

鍾明軒被罵垃圾「台灣真的病了」！

韓國瑜「膝蓋走路」　學者：勝選氣勢已凝聚

上原亞衣自曝拍片收入　難忘以一尬百

夫激吻陳綺貞卻騙說「去看書」正宮淚崩

12星座說謊王！唐綺陽：第1名根本沒有良心

有沒有偷吃花枝？證據噴英鬥滿臉

韓粉6罪狀出征臉超腫！「萬老師」撿火箭炮反擊

國中操場埋屍案　真相遲到16年

《我獨》朴娜勑出道13年首得大賞「哭到手抖」！

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

外送員緊抱車禍痛哭童　4客催單負評

快訊／三重碧華國小傳2聲槍響　警追拒檢嫌對峙中

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」
韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面