女子撞球好手領軍「剝皮酒店」詐騙集團　犯17罪判4年

▲余依珊的娘子軍團。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前女子花式撞球好手余依珊，2015年赴大陸籌組「CALL客詐騙集團」，以剝皮酒店的方式，電話詐騙台灣的中高階中年男性白領階級，以電話打好關係後，再由女車手出面獻身，編理由詐騙，至少有6人被騙近2000萬台幣，其中一名男子就遭騙1350萬元。高等法院31日二審認定余女犯17罪，判刑4年。可上訴。

余女在2000年左右加入女子花式撞球球壇，雖小有名氣、多次參加巡迴比賽，經由電視轉播。但余女並未大鳴大放，始終未曾取得巡迴賽冠軍，也未能以國手身分參賽。比賽之餘余女多在台中市的球館教球，但最後她在2015年間，赴大陸地區與多名不法份子共組「CALL客詐騙集團」。

余女雇用多名大陸籍女子，以剝皮酒店的經營方式，打電話向台灣中高階層的中年男子詐騙，電話中的女子以結婚為前提交往，不斷以「參加考試」、「父親車禍」、「媽媽開刀」、「繳房租」等理由哭訴，要求幫忙，不少人紛紛掏錢遭騙。警方獲報後，2016年5月間破獲這個集團，並逮捕集團在台灣的李姓女子負責人，以及黃姓女會計，另外還逮捕5名女車手；至於余女則是入境時遭警方鎖定，逮捕到案。檢方依照多個詐欺罪嫌，提起公訴。

一審法院將余女判刑4年半，案經上訴，高等法院31日二審宣判，認定余女、李女、黃女共犯下17個詐欺犯行，其中余女判刑4年、李女判刑3年、黃女判刑2年6月，本案仍可上訴第三審。此外余女的孫姓丈夫，在余女被捕羈押時，另起爐灶，也以剝皮酒店方式詐騙，檢方日前提起公訴，目前一審法院審理中。

