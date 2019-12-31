　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女子撞球好手領軍「剝皮酒店」詐騙集團　犯17罪判4年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼余依珊的女子軍團。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

▲余依珊的娘子軍團。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前女子花式撞球好手余依珊，2015年赴大陸籌組「CALL客詐騙集團」，以剝皮酒店的方式，電話詐騙台灣的中高階中年男性白領階級，以電話打好關係後，再由女車手出面獻身，編理由詐騙，至少有6人被騙近2000萬台幣，其中一名男子就遭騙1350萬元。高等法院31日二審認定余女犯17罪，判刑4年。可上訴。

余女在2000年左右加入女子花式撞球球壇，雖小有名氣、多次參加巡迴比賽，經由電視轉播。但余女並未大鳴大放，始終未曾取得巡迴賽冠軍，也未能以國手身分參賽。比賽之餘余女多在台中市的球館教球，但最後她在2015年間，赴大陸地區與多名不法份子共組「CALL客詐騙集團」。

余女雇用多名大陸籍女子，以剝皮酒店的經營方式，打電話向台灣中高階層的中年男子詐騙，電話中的女子以結婚為前提交往，不斷以「參加考試」、「父親車禍」、「媽媽開刀」、「繳房租」等理由哭訴，要求幫忙，不少人紛紛掏錢遭騙。警方獲報後，2016年5月間破獲這個集團，並逮捕集團在台灣的李姓女子負責人，以及黃姓女會計，另外還逮捕5名女車手；至於余女則是入境時遭警方鎖定，逮捕到案。檢方依照多個詐欺罪嫌，提起公訴。

一審法院將余女判刑4年半，案經上訴，高等法院31日二審宣判，認定余女、李女、黃女共犯下17個詐欺犯行，其中余女判刑4年、李女判刑3年、黃女判刑2年6月，本案仍可上訴第三審。此外余女的孫姓丈夫，在余女被捕羈押時，另起爐灶，也以剝皮酒店方式詐騙，檢方日前提起公訴，目前一審法院審理中。
 

ET快訊
即／悠遊卡驚傳全台大當機！　捷運全線總運量「破200萬人」
白家綺跨年扛13度低溫...「胸器」超驚人！　網：快掉出來
安心亞跨年「胸前拉鍊」險彈開！挑戰「16分鐘不斷電」造型費破
嚴防陸「疑似SARS」病例！疾管署：即起武漢入境班機登機檢疫
即／2020跨年煙火全球首秀　紐西蘭「天空塔」煙火照亮奧克蘭
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前十大槍擊要犯段樹文涉組正義會暴力討債案　桃院審結：判無罪

屏東縣長治鄉前鄉長許玉秀一家3口涉貪　分判8年及3年半不等徒刑

女子撞球好手領軍「剝皮酒店」詐騙集團　犯17罪判4年

熟女吸笑氣開車肇禍　見警一臉茫然問「我在哪裡？」

大選在即！全國地檢查境外資金、地下通匯超過422億元

桃園貨車駕駛喝保力達上路　酒駕撞死3人判8年10個月

廂型車閃燈一下！白車下來兩惡煞　「一人持刀砍」一人飛踢車頭

他一句「一起死！」單親媽墜13樓慘死獨留4歲兒　劈腿男卸責遭打臉判賠

反滲透法剛剛三讀！南檢追陸資招待旅遊賄選　傳喚45人到案

快訊／連棟鐵皮工廠燒很大！近200名打火弟兄灌救中：現場太多易燃物

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

呸姐「提頭」來了！蔡依林演唱會開跑　登7層樓高空降小巨蛋

希澈首談雪莉、具荷拉！　認了收養貓咪「看到牠就哭」

超大分量！台中巨無霸美式漢堡　牛肉＋生菜、起士口感濃郁又飽足

前十大槍擊要犯段樹文涉組正義會暴力討債案　桃院審結：判無罪

屏東縣長治鄉前鄉長許玉秀一家3口涉貪　分判8年及3年半不等徒刑

女子撞球好手領軍「剝皮酒店」詐騙集團　犯17罪判4年

熟女吸笑氣開車肇禍　見警一臉茫然問「我在哪裡？」

大選在即！全國地檢查境外資金、地下通匯超過422億元

桃園貨車駕駛喝保力達上路　酒駕撞死3人判8年10個月

廂型車閃燈一下！白車下來兩惡煞　「一人持刀砍」一人飛踢車頭

他一句「一起死！」單親媽墜13樓慘死獨留4歲兒　劈腿男卸責遭打臉判賠

反滲透法剛剛三讀！南檢追陸資招待旅遊賄選　傳喚45人到案

快訊／連棟鐵皮工廠燒很大！近200名打火弟兄灌救中：現場太多易燃物

楊丞琳台中跨年「連飆6首」歌迷嗨翻！　曝曲目巧思自嘲：有點懷舊

離婚後愛犬歸前妻…他竟在網路上看到熟悉面孔　這次不再放手了

捐100萬匪諜檢舉獎金　486先生：一定要把賣國賊揪出來！

熱狗女友回顧2019辣照！　「挺俏蜜桃+胸上2點」全看光…爽喊：2020繼續裸奔

老鷹三少跨年合體！開場1小時...畢書盡後台冒出比愛心　全場崩潰「我愛你」

快訊／悠遊卡驚傳全台大當機　捷運全線總運量破200萬人

前十大槍擊要犯段樹文涉組正義會暴力討債案　桃院審結：判無罪

迎2020跨年！劍湖山世界樂園獨家蒙古秀　與天使正妹伴遊客跨年

白癡公主、展榮放閃照曝光「閉眼快要親上」！　這群人公開喊：嫂子好

快訊／2019最後一天北捷塞爆　官方急宣布：7點突破200萬人

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

快訊／三重碧華國小傳2聲槍響　警追拒檢嫌對峙中

家犬挑戰比特犬遭咬　飼主憤砍狗燒狗

母抱厚棉被蹲路邊等兒　警送回家驚：已往生火化

G奶網紅拍片遭襲胸　FBI帥哥鄧佳華被訴

童星王欣逸殺人判15年　被害人母：永遠遺憾

蔣友柏昔苦追林姮怡1年！卻斬17年婚對簿公堂

連千毅蹲監獄　老東家「蘭庭國際」切割回歸

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

蔣友柏遭爆離婚還拖欠撫養費！前妻怒上法庭追討

快訊／中和駕駛肇逃　男倒地遭輾慘死

竹科女失去清白　5個月後發現懷孕

租福斯載媽天降巨石！差10公分被砸死

蔣友柏遭控「積欠撫養費」神隱！前妻現身超憔悴

快訊／衝進三重碧華國小「砰砰兩聲」　嫌背部中槍

更多熱門

相關新聞

全國地檢追境外資金　查獲422億元

全國地檢追境外資金　查獲422億元

總統、立委大選在即，為避免境外資金以地下通匯的方式入侵台灣，影響選情，台灣高等檢察署召集全國11個地檢署及警調單位，執行「查緝違反銀行法及洗錢防制法之地下通匯業者及洗錢犯罪行為」專案，共計查獲18案，查獲的通匯金額超過422億元，地點多以中國大陸、東南亞等地為主。

反滲透還是反民主？

反滲透還是反民主？

抓假新聞到反滲透法 台灣走向獨裁？

抓假新聞到反滲透法 台灣走向獨裁？

林俊宏／【黃慧夫案】專家證人交互詰問

林俊宏／【黃慧夫案】專家證人交互詰問

做到一半忽拔刀殺前男友　判13年定讞

做到一半忽拔刀殺前男友　判13年定讞

關鍵字：

法律人權余依珊撞球花式撞球判刑二審剝皮酒店call客

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

詹惟中表態挺韓國瑜怒了！活了56年第1次要投票

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

鍾明軒被罵垃圾「台灣真的病了」！

韓國瑜「膝蓋走路」　學者：勝選氣勢已凝聚

上原亞衣自曝拍片收入　難忘以一尬百

夫激吻陳綺貞卻騙說「去看書」正宮淚崩

12星座說謊王！唐綺陽：第1名根本沒有良心

國中操場埋屍案　真相遲到16年

有沒有偷吃花枝？證據噴英鬥滿臉

韓粉6罪狀出征臉超腫！「萬老師」撿火箭炮反擊

《我獨》朴娜勑出道13年首得大賞「哭到手抖」！

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

外送員緊抱車禍痛哭童　4客催單負評

快訊／三重碧華國小傳2聲槍響　警追拒檢嫌對峙中

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」
韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面