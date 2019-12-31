大選在即！全國地檢查境外資金、地下通匯超過422億元

▲台灣高等檢察署追查境外資金，成果豐碩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

總統、立委大選在即，為避免境外資金以地下通匯的方式入侵台灣，影響選情，台灣高等檢察署召集全國11個地檢署及警調單位，執行「查緝違反銀行法及洗錢防制法之地下通匯業者及洗錢犯罪行為」專案，共計查獲18案，查獲的通匯金額超過422億元，地點多以中國大陸、東南亞等地為主。

高檢署指出，本次專案自2019年11月29日起至同年12月13日止，總計查緝案件共18案，涉案人數計67人，其中以違反銀行法等罪嫌向法院聲請羈押人數計12人，法院裁定獲准羈押人數8人，交保人數42人，其餘17名涉嫌人則分別於傳喚後限制出境、出海。

另外扣押犯罪所得約7,089餘萬元，另查獲人民幣等外幣匯出(入)總額高達422億6,830萬餘元，匯兌地點則以大陸地區(上海、東莞、珠海、湖北及厦門)、泰國、印尼、越南、菲律賓及韓國等地為主。

高檢署統計，累計今年度（共三波）執行選前查緝地下通匯共26案，涉案人數計112人，聲請法院羈押人數計17人，法院裁定獲准羈押人數12人，交保人數58人，查扣及凍結犯罪所得6億8,934萬元、緬甸幣221萬元、港幣21萬元、美金4萬元、新加坡幣約2萬元，另查扣人民幣、印尼盾及泰銖等外幣，至於土地及建物則登記查封共6筆，不動產價值約2,000萬元。匯兌總額約1,100億8,277萬元。

高檢署最後強調，為避免其他違法金融因素干預明年大選，將視選前各項環境及查緝之需要，不排除繼續執行掃盪地下通匯，以淨化選風。

