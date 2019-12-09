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2019新竹市茶花季周末起跑　節目內容豐富

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▲新竹市副市長沈慧虹嘗試茶花嫁接。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長沈慧虹嘗試茶花嫁接。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

2019「茶花Follow Me」新竹市茶花季即將於12月14日(六)上午10時在位於大湖路167巷63號上的茶花產銷班正式開跑。今(9)日上午於產銷班舉行記者會，新竹市副市長沈慧虹表示，新竹市茶花嫁接技術的突破在全國獨佔鰲頭，使茶花推向盆景藝術化，大大提高經濟價值，她感謝茶花產銷班的努力，讓台灣都看見新竹市小而美、小而精的農產能量。

沈慧虹表示，茶花季開跑代表冬至到快過年了，花開不等人，賞花要即時，誠摯邀請大家12月14日到2020年2月29日一同來新竹，到香山茶花產銷班買花，用鈔票讓茶花在你家上架，體驗在地獨具特色的茶花之美；到青青草原看風景、到城隍廟吃米粉摃丸、同時也到年底12/28動物園開園看河馬樂樂，來趟豐富的新竹小旅行。

沈慧虹在茶花達人、產銷班班長邱穩正指導下，親自嘗試用油茶樹頭及樹根作砧木進行茶花嫁接，為今年的茶花季揭開序幕。她表示林智堅市長上任後積極支持產銷班進行茶花技術的推廣與宣傳，四年多來共同見證新竹市茶花培養技術與品質的大幅進步。同時，她也指出市府與竹市農會合作推廣茶花文化產業，持續辦理茶花季活動，已展現出相當顯著的經濟效益，茶花栽種面積從原有5公頃擴展至15公頃；新研發的茶花品種更由1,200多種增加至1,500多種，茶花產銷班的銷售量也提升1成5，更推出多款與茶花有關的周邊商品，更要藉由每年舉辦的新竹市茶花季，讓全台灣都有機會看見竹市茶花之美，使茶花產業再升級。

沈慧虹說，市府推廣農業及照顧農民不餘遺力，除每年舉辦的茶花季外，農業政策還包含農產業輔導及行銷、農產業保險、農業資材補助、農產品安全、老農照護及農會輔導等多元面向，其中每年舉辦的茶花季、荔枝節及好香米品牌創立等行銷特色農產品備受好評；此外，105年起將大型農機納入農資材補助對象，嘉惠全市農民，也是全國唯一補助老農農、健保自付額的縣市，顯見市新竹市對農業發展的重視。

新竹市農會理事長陳全桂指出茶花是新竹市特色農業，更是台灣茶花重要生產地，茶花產銷班也是全台第一個以茶花為主題成立的產銷班，而舉辦「茶花季」活動，今年即將邁入第16週年。茶花又有富貴花之稱。因市府與農會合作推廣茶花，將茶花種植深入民間，藉由茶花季的舉辦讓大家一睹茶花的百變風情及帶動地方發展。

產發處長張力可表示，自93年起與農會合辦茶花季活動，今年已邁入第16年，在農會與產銷班努力下，本市茶花栽培面積由原有5公頃擴增至15公頃，花農栽種技術更獨步全台，市府將持續與農會及產銷班共同努力攜手合作推動茶花產業，讓新竹市茶花品牌成為新竹市的榮耀。

張力可說，茶花季12月14日起開跑，持續到明年2月29日止，開幕當天有茶花環保杯提袋及茶花捏捏樂DIY活動、持5張發票（108年11月~12月發票）贈茶花苗，限量500株，茶花技巧教學，新竹蜂‧哞哞牛生態區，茶花園音樂饗宴，農情好禮農特產品展售，茶花展售、盆栽展示，茶花創意料理展售，家政教育成果展等節目內容豐富，歡迎民眾利用週末假日前來賞花遊憩，體驗茶花之美。

產發處表示，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，茶花季開幕活動12月14日~15日特地安排免費接駁專車，起站為「台鐵三姓橋車站」，訖站為「新竹市茶花產銷班」， 14日三姓橋火車站第一班發車時間8:00、末班車16:00，每半小時一班車； 15日改為每一小時一班車，歡迎民眾多加利用，來風城做一趟茶花邂逅之旅。相關活動聯絡方式: 新竹市農會電話03-5386143分機503、500茶花產銷班班長邱穩正0937-153354。

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