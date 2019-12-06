手機購物新體驗　行動支付嗶進舊城區相約河岸漫步優雅賞市集

▲在市集裡民眾不用掏出錢包，也能優雅購物。。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

由經濟部中小企業處攜手新竹市政府與在地東門商圈共同舉辦的「河岸漫步-2019東門形象商圈促進消費推廣活動」將於明(7)日下午在舊城區護城河畔信義街段(林森路起至大同路口)熱鬧展開，現場除規劃週邊區塊特色店家等至少20個攤家至現場共同響應並體驗新竹在地產業之外，還可以看看現代青年的創新想法，搭配的街頭藝人輕快的歌聲、愜意的氣氛，吸引許多家長帶著孩子前來參與，響應中央推廣行動支付政策，市集攤販也提供行動支付的付款方式，讓民眾不用掏出錢包，也能優雅購物。

新竹市政府表示，自新竹市長林智堅上任後，積極推動產業轉型升級，新竹市身為台灣的矽谷，也是一座年輕的古城，有出生率高、教育程度高、收入高與平均年齡全國最低的「三高一低」特色，作為科技產業發展基地，亦是台灣高科技人才培訓及匯聚的重要據點，加上城市發展的早，可謂人文薈萃，因而有「文化科技城」之稱，「文化」與「科技」兩個因子，已然成為新竹市發展的重要養分，在先天條件優良的情況下，相信新竹市民對於行動支付這項新興科技的接受度較高。

新竹市政府產業發展處長張力可表示，感謝經濟部中小企業處大力輔導商圈轉型來拓展新商機，特別選在新竹在地許多人散步、談心的好去處－護城河畔，來響應中央推廣行動支付政策，藉由導入智慧行動支付服務，協助攤位運用行動支付工具提升消費便利性，打造智慧商圈示範場域，來加速翻轉東門老商圈的創新脈動，為舊城區開創新商機。而顧客透過線上刷卡、第三方支付、QRCode等方式行動付款，拿出手機便能購買商品，花個兩秒掃描一下條碼，再也不用手忙腳亂地掏出錢包出來，就能夠輕鬆把商品帶著走。這次的河岸漫步市集活動，也希望民眾逛市集時可以停下來欣賞新竹東門留下的歷史痕跡與在地業者創生激盪出來的全新風貌，邀請大朋友、小朋友一起共襄盛舉。

產業發展處表示，當天的市集活動將邀請到新竹在地飄香60年的「阿中丸子」，新鮮、安心打造屹立不搖口碑，以新鮮的豬肉漿製作出多汁彈牙的摃丸更是讓人無法忘懷的好味道，還邀請到秉持者原汁原味健康精神的「新福源花生醬」被網友誇讚為新竹必買伴手禮！現場集結了特色攤家共襄盛舉，也安排了多場精彩的街頭表演來陪伴市民度過周六的午後時光，不僅有曾到海外演出的新竹在地扯鈴好手-林振昆;「捌樓小吉他」以烏克麗麗帶來的輕快節奏；經歷豐富的魔術喬治老師，以及逗趣的小丑表演等，歡迎大小朋友們一起來河岸漫步，感受我們東門舊城特有的幸福時光。

另為維持活動進行圓滿順暢，提醒用路人注意相關交通管制等資訊，造成不便，敬請見諒。詳細交通管制時間及路段為108年12月7日（星期六）09:00-19:00大同路（信義街口─勝利路口）實施封街管制。