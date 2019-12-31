21歲勇警遭嫌犯開車撞飛　空中翻滾跳出人生跑馬燈…泛淚說：這是警察職責

▲警方在碧華國小停車場圍捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局日前接獲線報，鎖定轄區宋姓毒販，31日凌晨準備埋伏收網，卻在攔檢時遭到拒捕，開車逃進停車場，警方一路徒步進入地下室圍捕，過程中21歲警員遭宋嫌開車衝撞，造成他手部瘀傷、大腿扭傷，最後仍成功逮捕宋嫌，事發後他泛淚說「不敢告訴爸媽」，這是警察職責。

▼21歲張耀之警員，在圍捕嫌犯時，遭到衝撞，造成手瘀傷、大腿拉傷 。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，31日凌晨5時許，宋嫌被一路尾隨到他住家附近時，新莊警方上前攔查，他卻拒檢開車逃到三重區碧華國小地下室停車場時，所有警力持槍、盾牌徒步進入停車場圍捕，當時21歲警員張耀之跟著同仁衝進車道，卻不知宋嫌早已豁出去。

張耀之警員在一個左轉彎車道處持槍戒備，就在聽到車子輪胎在地板摩擦吱吱聲，宋嫌隨即開車出現在眼前，高速朝他衝撞，還沒反應過來時，人已被撞飛在空中翻滾一圈落地，張員回憶當時「有一點緊張、害怕，有意識他會衝撞」，隨後警方朝坐車開了3槍後，宋嫌背部中槍遭到逮捕。

警專35期畢業，張員才剛到新莊警分局偵查隊服務一年多，第一次遇到這樣追捕場面，他表示只有右手掌瘀傷、大腿扭傷，因不願家人擔心，受傷的事情還沒告訴爸媽；在提及家人時，眼眶還泛著淚水，他更說這是警察職責，下次再遇到也不會退縮。

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