完整緝捕過程曝光！碧華國小停車場槍響　嫌拒檢衝撞警「臀部挨一槍」落網

▲宋嫌拒捕，一路駕車逃進碧華國小地下停車場。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、莊智勝／新北報導

新北市三重區碧華國小31日清晨爆發槍響，警方清晨5時許追捕可疑車輛，宋姓嫌犯見警攔查後拒停，一路駕車逃往碧華國小停車場，警匪雙方一度對峙。警方當時一路尾隨，進入停車場B1緝捕宋嫌，但宋見到員警後仍頑強抵抗，甚至駕車衝撞警方，導致一名員警在地翻滾數圈受傷。警方見狀後立即掏槍連射3槍反擊，最終宋嫌臀部中彈，終遭制伏。

新莊分局偵查隊隊長林振瑞指出，22歲的宋姓嫌犯有毒品前科，但目前無案在身，31日清晨在思源路遇到警方攔檢，心虛加速逃逸，一路駕車駛進碧華國小停車場中躲避，而警方一路追捕，於停車場B1與宋嫌交鋒；但嫌犯見到大批警力後，仍頑強抵抗、試圖逃脫，還駕車衝撞警方導致一名員警受傷。

現場警方見到同仁遭到擦撞翻滾在地，立即掏出槍枝、扣下板機連射3槍反擊，其中一發子彈貫入駕駛座車門板金，射進宋嫌臀部。但吃痛的宋嫌仍作困獸之鬥，將車駛往B2後見無路可逃，加上傷口劇痛，這才終於乖乖就逮，目前被警方送往新光醫院治療，確切案情仍還有待釐清。

林振瑞表示，由於案發當時正值上班、上課時段，學童陸陸續續走進校園內上課，擔憂孩子們發生危險，因此第一時間已經通知校方，封鎖停車場所有出入口，並嚴格不讓學童接近；在逮捕宋嫌後，警方也針對地下停車場進行清查，並未再發現可疑人物，現校園已經恢復安全。

目前宋嫌所駕駛的車輛仍停在停車場B2，警方正在蒐證當中，初步從車內起出4、5把開山刀、以及防彈衣1件，但是否還有其他違禁物，警方仍在清查中。

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▼宋嫌臀部中彈，在停車場B2落網，送往新光醫院治療。（圖／記者游宗樺攝）