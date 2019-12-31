被二手菸噴到抓狂　他罵金溥聰「X交狗雜」出庭爆猛料...代價20萬

▲王姓網友不滿禁菸法案沒過，於2017年在網路新聞下留言「金溥聰金狗男寵」、「Ｘ交狗雜」等語，到案後堅持不和解，北院12月31日判王男應賠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

新北市王姓男子質疑，國安會前秘書長金溥聰於2010年時，讓環保署撤回禁菸法案，害他天天被二手菸噴在臉上，便於2018年在新聞下留言「金狗男寵」等語，遭金溥聰提告妨害名譽。刑事一審判王男拘役40天，得易科罰金，王男上訴遭駁回；民事部分，北院12月31日判王男應賠20萬元。

王男先前開庭時表示，本案與菸害有很大關係，要求調查歷審法官有無抽菸習慣，更控訴金溥聰於2010年1月間，用「一通電話」就讓環保署撤回禁菸法案，嚴重損害他呼吸新鮮空氣的權利，又辯稱當時留言「金溥聰金狗男寵收菸商數億賄絡，…，馬英九還包庇，這兩支X交狗雜禍害歹浣有夠gbye」等語，並不是指金溥聰和馬英九X交，王男更連喊數聲「我也有X交過啊！」，讓眾人當庭傻眼。

王男接著說，若禁菸法案於2010年時通過，不會到2019年才「騎樓禁菸」（12月1日起，在連鎖便利商店、咖啡店及速食店騎樓吸菸者，處2千元以上1萬元以下罰緩）；王男引用2010年時，金溥聰替民眾向環保署反應，「禁止戶外走路抽菸」不合情理的新聞稿，直指金溥聰當年「下架」禁菸法案，才會害他天天被二手菸噴，並嗆明若不是因為金溥聰，才讓環保署撤回法案，他願賠償60萬，甚至磕頭道歉都可以。

王男於庭外受訪表示，彰化縣2011年時，就將50條登山步道列為禁菸場所，北市則在2018年底跟進，但新北目前大多數的步道並未列管，害他連爬山時都要被二手菸噴，若2010年時禁菸法案通過，不會讓各地的禁菸規範，到了今天還差這麼多，他的官司或許不會贏，但若能因此讓大家關注這項議題也值得了。

偷偷分享少女秘密！