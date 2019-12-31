　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被二手菸噴到抓狂　他罵金溥聰「X交狗雜」出庭爆猛料...代價20萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼金溥聰出席2018《媽媽教我的詩》全國兒童創意朗詩大賽頒獎。（圖／記者林敬旻攝）

▲王姓網友不滿禁菸法案沒過，於2017年在網路新聞下留言「金溥聰金狗男寵」、「Ｘ交狗雜」等語，到案後堅持不和解，北院12月31日判王男應賠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

新北市王姓男子質疑，國安會前秘書長金溥聰於2010年時，讓環保署撤回禁菸法案，害他天天被二手菸噴在臉上，便於2018年在新聞下留言「金狗男寵」等語，遭金溥聰提告妨害名譽。刑事一審判王男拘役40天，得易科罰金，王男上訴遭駁回；民事部分，北院12月31日判王男應賠20萬元。

王男先前開庭時表示，本案與菸害有很大關係，要求調查歷審法官有無抽菸習慣，更控訴金溥聰於2010年1月間，用「一通電話」就讓環保署撤回禁菸法案，嚴重損害他呼吸新鮮空氣的權利，又辯稱當時留言「金溥聰金狗男寵收菸商數億賄絡，…，馬英九還包庇，這兩支X交狗雜禍害歹浣有夠gbye」等語，並不是指金溥聰和馬英九X交，王男更連喊數聲「我也有X交過啊！」，讓眾人當庭傻眼。

王男接著說，若禁菸法案於2010年時通過，不會到2019年才「騎樓禁菸」（12月1日起，在連鎖便利商店、咖啡店及速食店騎樓吸菸者，處2千元以上1萬元以下罰緩）；王男引用2010年時，金溥聰替民眾向環保署反應，「禁止戶外走路抽菸」不合情理的新聞稿，直指金溥聰當年「下架」禁菸法案，才會害他天天被二手菸噴，並嗆明若不是因為金溥聰，才讓環保署撤回法案，他願賠償60萬，甚至磕頭道歉都可以。

王男於庭外受訪表示，彰化縣2011年時，就將50條登山步道列為禁菸場所，北市則在2018年底跟進，但新北目前大多數的步道並未列管，害他連爬山時都要被二手菸噴，若2010年時禁菸法案通過，不會讓各地的禁菸規範，到了今天還差這麼多，他的官司或許不會贏，但若能因此讓大家關注這項議題也值得了。

偷偷分享少女秘密！

ET快訊
4大研所畢業！　工科男「月薪不到45K」...年終還抱蛋
300萬人次瘋跨年！　北捷42小時不打烊：「這3時段」人潮最
郭台銘：若老百姓遭《反滲透法》調查　將免費提供律師團隊
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他一句「一起死！」單親媽墜13樓慘死獨留4歲兒　劈腿男卸責遭打臉判賠

反滲透法剛剛三讀！南檢追陸資招待旅遊賄選　傳喚45人到案

熟女吸笑氣開車肇禍　見警一臉茫然問「我在哪裡？」

快訊／連棟鐵皮工廠燒很大！近200名打火弟兄灌救中：現場太多易燃物

狂風吹來！神像墜車慘「頭身分離」　民俗專家曝原因：疑去到不乾淨的地方

21歲勇警遭嫌犯開車撞飛　空中翻滾跳出人生跑馬燈…泛淚說：這是警察職責

把收容人4.8萬金項鍊藏鞋底！看守所管理員貪汙求減刑…法官不領情

騎士閃對向轉彎車撞燈柱亡！　北市承德路4段又見死亡車禍

被二手菸噴到抓狂　他罵金溥聰「X交狗雜」出庭爆猛料...代價20萬

用人頭豪詐「1181萬」助理費！　新北市議員高敏慧涉貪起訴

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

呸姐「提頭」來了！蔡依林演唱會開跑　登7層樓高空降小巨蛋

希澈首談雪莉、具荷拉！　認了收養貓咪「看到牠就哭」

超大分量！台中巨無霸美式漢堡　牛肉＋生菜、起士口感濃郁又飽足

他一句「一起死！」單親媽墜13樓慘死獨留4歲兒　劈腿男卸責遭打臉判賠

反滲透法剛剛三讀！南檢追陸資招待旅遊賄選　傳喚45人到案

熟女吸笑氣開車肇禍　見警一臉茫然問「我在哪裡？」

快訊／連棟鐵皮工廠燒很大！近200名打火弟兄灌救中：現場太多易燃物

狂風吹來！神像墜車慘「頭身分離」　民俗專家曝原因：疑去到不乾淨的地方

21歲勇警遭嫌犯開車撞飛　空中翻滾跳出人生跑馬燈…泛淚說：這是警察職責

把收容人4.8萬金項鍊藏鞋底！看守所管理員貪汙求減刑…法官不領情

騎士閃對向轉彎車撞燈柱亡！　北市承德路4段又見死亡車禍

被二手菸噴到抓狂　他罵金溥聰「X交狗雜」出庭爆猛料...代價20萬

用人頭豪詐「1181萬」助理費！　新北市議員高敏慧涉貪起訴

社會熱門新聞

快訊／三重碧華國小傳2聲槍響　警追拒檢嫌對峙中

家犬挑戰比特犬遭咬　飼主憤砍狗燒狗

G奶網紅拍片遭襲胸　FBI帥哥鄧佳華被訴

童星王欣逸殺人判15年　被害人母：永遠遺憾

母抱厚棉被蹲路邊等兒　警送回家驚：已往生火化

連千毅蹲監獄　老東家「蘭庭國際」切割回歸

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

蔣友柏遭爆離婚還拖欠撫養費！前妻怒上法庭追討

蔣友柏昔苦追林姮怡1年！卻斬17年婚對簿公堂

快訊／中和駕駛肇逃　男倒地遭輾慘死

竹科女失去清白　5個月後發現懷孕

租福斯載媽天降巨石！差10公分被砸死

快訊／衝進三重碧華國小「砰砰兩聲」　嫌背部中槍

蔣友柏遭控「積欠撫養費」神隱！前妻現身超憔悴

更多熱門

相關新聞

PO文罵導演「王八蛋」　劉樂妍無罪

PO文罵導演「王八蛋」　劉樂妍無罪

常針對兩岸關係發表意見，被稱為「女版黃安」的前女F4團長Fanny劉樂妍，2018年2月9日在大陸河北省某酒店上微博PO文，指導演關驊欠錢不還，還大罵他「厚顏無恥」、「王八蛋」等語，讓關導怒告妨害名譽。台北地院31日審結，判處劉樂妍無罪，全案可上訴。

輔選黃昭順當導護爸爸　馬英九不軟了！

輔選黃昭順當導護爸爸　馬英九不軟了！

馬英九助攻童小芸陪同拜票發春

馬英九助攻童小芸陪同拜票發春

馬英九為蔡淑惠助選送春聯

馬英九為蔡淑惠助選送春聯

馬英九馬不停蹄為林燕祝贊聲助攻

馬英九馬不停蹄為林燕祝贊聲助攻

關鍵字：

禁菸法案馬英九金溥聰妨害名譽

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

詹惟中表態挺韓國瑜怒了！活了56年第1次要投票

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

鍾明軒被罵垃圾「台灣真的病了」！

韓國瑜「膝蓋走路」　學者：勝選氣勢已凝聚

夫激吻陳綺貞卻騙說「去看書」正宮淚崩

上原亞衣自曝拍片收入　難忘以一尬百

12星座說謊王！唐綺陽：第1名根本沒有良心

國中操場埋屍案　真相遲到16年

韓粉6罪狀出征臉超腫！「萬老師」撿火箭炮反擊

有沒有偷吃花枝？證據噴英鬥滿臉

《我獨》朴娜勑出道13年首得大賞「哭到手抖」！

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

快訊／三重碧華國小傳2聲槍響　警追拒檢嫌對峙中

外送員緊抱車禍痛哭童　4客催單負評

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」
韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面