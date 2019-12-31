力推0到6歲政府托養　屏北立委候選人葉壽山：幼兒長輩都是國家寶貝

▲屏北立委候選人葉壽山主張0至6歲完全公托建立老幼共融家園 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏北立委候選人葉壽山表示，孩子是國家未來的希望，老人則是社會的資產，面臨少子化及高齡化，幼兒及長輩都是國家社會重要的寶貝。為讓年輕人敢生能養，他將全力推動0至6歲政府義務托養育兒，並提供育兒及長照融合服務，希望透過老、幼兩代之間融合服務，建立友善銀髮、支持育兒的宜居城市，且創造幼保員、長照員大需求的工作機會。

▲▼葉壽山說，幼兒及長輩都是國家社會重要的寶貝。

葉壽山表示，0至6歲是孩子為孩童性格形成最重要的時候，有研究指出大約近九成孩子們的性格、價值觀以及生活模式，都是六歲之前就決定了，所以學前教育非常重要。為能讓年輕人敢生能養，甫成家就業的雙薪家庭孩子更有人照顧，無後顧之憂，他主張利用少子化後各校閒置教室的空間，規劃成為各地公托，經費則由少子化原國民義務教育省下的預算經費支出，所以財源不是問題，加上各公托的成立，更增加幼保員需求的工作機會。



葉壽山指出，有研究指出，CEO表現最好的年齡是56歲，因為經驗使他們不易犯錯，如果善加利用長照資源，將老人長照日托與幼兒公托融合，透過資源中心「代間學習」老、幼間融合服務，更能促使年輕世代與老年世代在一起互動，建立友善銀髮、支持育兒的宜居城市，也能創造長照員需求的工作機會。



他說，為了讓好的政策法案能夠落實推動，一旦進入立法院他一定會善用個人人脈串連推動法案，以公眾利益和民意為依歸監督質詢政府的施政，更會以個人專業知識去判斷種種適法性的問題，以不間斷的熱忱去照顧並服務選區裡面的各種大小事。明年是中華民國未來發展的關鍵年，他拜託選民予以支持神聖一票，更呼籲選民明年1月11日，一定要去投票。

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