張善政：陳歐珀問政只會鬧笑話　陳：檢討別人前先檢討自己吧！

▲國民黨副總統候選人張善政31日在宜蘭表示，民進黨立委陳歐珀在立院曾質詢中國手機oppo有無侵犯他的名字，根本只會鬧笑話。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

國民黨副總統候選人張善政，31日在宜蘭為黨籍立委候選人呂國華助選時表示，民進黨立委陳歐珀曾質詢中國手機oppo有無侵犯他的名字，根本只會鬧笑話。陳歐珀反擊強調，張來宜蘭，也不是端出政見，只是來罵其他的候選人！張檢討別人前，先檢討自己吧！

張善政表示，呂國華對宜蘭最了解，而陳歐珀在立院只會盲從黨意，且用暴力通過反滲透法。宜蘭鄉親應該很清楚，呂國華是好的人選，陳歐珀只會在立法院質詢時，問經濟部說中國手機oppo有沒有侵犯他的名字，根本只會鬧笑話。

張善政指出，陳歐珀的水準就是這樣子，宜蘭縣的鄉親一定要看清楚，2020年宜蘭選來的立委，代表宜蘭選民水準，還要再選一個在那邊講說oppo手機侵犯名字的這種人嗎？還要繼續選一個立委閉著眼睛，總統蔡英文說什麼就做什麼的人嗎？

陳歐珀反諷說，他原以為張是國民黨內的一股清流，沒想到加入韓國瑜陣營之後，從原先溫文儒雅的形象完全扭轉，變成一位只會亂罵人，卻也提不出好的政見，這樣轉變真的會讓人民反感，實為可惜！

而來張來宜蘭，也不是端出政見，只是來罵其他的候選人！之前，張詛咒行政院長蘇貞昌會再去住院。之後，又罵蔡總統沒生小孩不懂父母心情 ！

陳歐珀表示，自從參選至今，不曾攻擊其他候選人，而是不斷以這幾年的政績及未來政見，目的是讓民眾知道選出真正為宜蘭做事打拚的人！他也謝謝張的指教，但檢討別人前，先檢討自己吧！

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