4件朱銘木雕假貨賣160萬　收藏家拿不到保證書怒告「美麗女製作人」

▲雕刻大師朱銘的作品受收藏家喜好，電視台女製作人兼主持人涉嫌賣仿冒品遭起訴。（圖為資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

有「美麗女製作人」之稱的陳姓電視台主持人，涉嫌在2018年間，透過中間人以160萬元，賣出4件雕刻大師朱銘的「單鞭下勢」等木雕作品，結果買家拿到的保證書上沒有簽名背書，另外向朱銘文教基金會申請保證書後，才發現買到假貨，台北地檢署調查後，依詐欺、偽造文書等罪起訴陳女，並請求法院宣告沒收陳女從中獲得的40萬元犯罪所得。

起訴指出，陳女明知自己多年前買的4件木雕，都是仿冒朱銘作品的贗品，卻對外謊稱認識朱銘的兒子、女婿、媳婦、以及朱銘兒子旗下畫廊的鄭姓女職員等人，拿著偽造的藝廊原作保證書，委託李姓中間人尋求買家。

結果中間人找上程姓收藏家交涉，約定160萬元成交，被害人先後交付了103萬元後，發現拿到的保證書上沒有保證人簽名，陳女另外又找張姓男子拿出另一份假的證明函，程男才交付尾款57萬元，扣除中間人取得的佣金，陳女不法獲利40萬元。

最後因為買家程男另外向朱銘文教基金會申請保證書，基金會鑑定確認4件木雕都是假貨，雖陳女把責任推給已經死亡的張男，稱最後偽造的證明函是張男所提供，但檢察官調查後認定陳女從一開始就企圖詐騙，將陳女起訴，至於幫忙尋覓買家的中間人則查無犯罪事證。

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