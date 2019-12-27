男約會女直播主沖昏頭　傻傻借手機「我要按愛心哦」…她「斗內」自己5490元

▲桃園市吳姓女子今年5月與男網友相約見面，佯稱借手機按愛心卻盜用小額付費功能，捐贈自己帳號價值5千餘元點數挨告。（圖／記者林紳旭攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓女子自稱網路直播主，2019年5月與王姓男網友相約在龜山區見面，吳女謊稱借用其手機幫其他直播主帳號按愛心，卻趁其不注意時盜用手機內小額付費功能購買價值5490元點數，再捐贈給自己帳號，王姓男網友隨後收到小額付費交易簡訊後才驚覺被吳女詐騙，因而報警處理；吳女偵訊時坦承犯行，私下已與王姓男網友達成和解並撤告，檢方27日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，22歲的吳姓女子自稱在網路擔任直播主，為了增加自己業績，於今年5月29日晚間6時許，與王姓男網友相約在龜山區見面，吳女謊稱要借用王男手機對自己友人的17直播帳號按愛心，王男爽快同意借給吳女手機使用，但未久卻收到小額付費交易簡訊，驚覺吳女盜用其手機小額付費功能，以吳女已涉嫌詐欺報警處理。

吳女在偵訊時坦犯行，聲稱借用王姓男網友手機後，偷偷下載17直播軟體，再以手機小額付費功能購買17直播網站點數共1萬4000點，價值約台幣5490元，再將點數全數贈與自己在17直播帳號內。



吳女事後已向警方自白，並向王男表示悔悟與達成和解，因金額並不高，王男事後同意撤告予吳女不起訴處分，檢方偵結吳女詐欺罪予以不起訴處分。

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