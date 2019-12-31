大兒子2歲就離婚「再嫁夫離世」　生母求每月1萬養弟妹輸了

記者黃翊婷／綜合報導

台南張姓婦人在1998年和甘姓男子離婚，再婚後與第二任丈夫育有兩名未成年子女，無奈對方在2014年11月間去世，自己也罹患慢性病，實在無力扶養一對兒女，這才決定提告向同母異父的大兒子請求每月一萬元的扶養費。不過，台南地院法官認為，張女離婚時大兒子才2歲，她並未盡到身為母親的責任，最後判決免除大兒子的扶養義務。

▲張女結束第一段婚姻時，大兒子才2歲。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

張女在判決書中提到，第二任丈夫過世之後，她因為罹患慢性阻塞性肺病，沒辦法工作，為了養活兩名未成年的子女，只得到處貸款維生，實在是走投無路了，才會提告要求甘姓大兒子負擔每月一萬元的扶養費用。

對於生母的要求，甘男辯稱，媽媽並未對自己盡到扶養義務，雙親簽字離婚時，他年僅2歲，之後是由爸爸監護、扶養長大，後來母親再婚並生下兩名孩子，更沒有多餘的心力照顧他，事到如今，當然也沒有理由反過來要求給付扶養費。

▲張女不否認過去並未盡到對大兒子的扶養義務。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

由於當事人雙方出庭時，對於上述論述都沒有異議。台南地院法官認為，甘男是由父親及祖父母共同照顧至成年，目前從事軍職，月收入約4.5萬元，雖然尚未結婚，但必須負擔祖父母的生活費及醫療費，經濟狀況並不寬裕。

法官接著表示，張女的狀況的確有受到扶養的必要，但考量到她並未盡到為人母的責任，母子倆關係疏離，形同陌路，最後裁定駁回告訴，同時諭知免除大兒子對母親的扶養義務。