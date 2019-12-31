朋友急診等太久　嘉義男徒手扳壞外科剪刀嗆護理師：是在大聲三小

▲許男不爽朋友受傷還要在急診室等待。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

許姓男子今年8月陪同友人到嘉義某醫院的急診室就診，因為不滿等候太久，竟然徒手弄壞3把醫用剪刀、一台三合一生理監測器等物品，還嗆護理師「妳是在大聲三小」，反而害自己吃上官司，被依違反醫療法判處4月有期徒刑，得易科罰金12萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

判決書中提到，許男8月12日清晨5時許陪受傷的林姓友人到急診室掛號，但他因為不耐久候，加上喝酒失態，竟然當場徒手破壞耳溫槍、外科剪刀、兩把眼科剪刀、三合一生理監測器、兩張木製座椅以及兩個垃圾桶。

▲許男徒手弄壞醫療用剪刀。

但事情到這裡還沒結束，火氣正旺的許男還在急診室裡對蘇姓護理師飆罵「妳是在大聲三小」、「妳是在靠北三小蛤」，頻頻妨害蘇女和另一名尹姓護理師工作，直到警方到場才罷休。

許男酒醒後得知自己犯錯相當後悔，也積極配合警方調查。嘉義地院法官認為，許男過去沒有任何前科，加上事後已與院方人員達成和解，最後依妨害醫事人員執行醫療業務罪判處4月有期徒刑，得易科罰金12萬元，緩刑2年，另外還得在判決確定後半年內向公庫支付5萬元，以及接受3場法治教育。

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