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全球Apple Store營運恢復過半！　蘋果：不排除會再度關閉

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▲▼蘋果門市,Apple Store,Studio A。（圖／記者謝仁傑攝）

▲蘋果門市在全球恢復營運過半。（圖／記者謝仁傑攝）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果於27日在美國重新恢復了96間門市營運，29日再開放7間。截止今日，全球510間蘋果門市中，共有256間重新開業，已恢復一半以上的門市營運。除了美國之外的13個國家或地區，包括韓國、奧地利、中國等地的蘋果門市也逐漸恢復營運。

重啟全球過半數的門市對人們來說有重要的意義，通常蘋果門市都設立於人口眾多的鬧區，蘋果強調，只有評估條件安全的情況下，它才會重新恢復一間門市的營運；如果當地的健康狀況又突然變得糟糕，它們會毫不猶豫地再度關閉商店。

蘋果零售資深副總裁歐布萊恩（Deirdre O'Brien）在IG表示，「今天與我們的團隊在Apple Burlingame和Apple Park Visitor Center待在一起真是太了不起了！非常感謝團隊成員，以及更多歡迎和幫助我們的客戶，感謝大家的努力、關心和奉獻，安全地支撐著我們的社區。」

然而全球危機尚未結束，衛生數據仍不見改善，美國以外仍關閉Apple Store主要位於法國、西班牙和英國。蘋果門市在重新開業後，主要提供路邊服務，盡可能減少室內接觸率，而維修與技術支援可能是未來幾個月門市體驗的主要內容。

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