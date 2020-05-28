蘋果第三代iPod Touch原型機曝光！竟設有後置鏡頭

▲蘋果第三代iPod Touch原型機。（圖／翻攝自Twitter／Giulio Zompetti）

記者王曉敏／綜合報導

「相機」如今已成為智慧型手機的標配，蘋果也於2010年首度為iPod touch系列添增了前置和後置鏡頭。不過稍早有網友在推特發布一組iPod touch第三代原型機照片，圖中顯示，蘋果可能早在2009年9月推出當時的新一代iPod touch前，就有將為iPod添增照相功能的想法，不過最終並未被採納。

收集蘋果原型設備的開發者Giulio Zompetti今（28）日在推特上分享一組iPod touch第三代原型機照片，並稱其為他所有藏品中最佳的收藏。圖中的第三代iPod touch原型機與後來上市的版本最大的不同，即該原型機搭載了一個置中的後置鏡頭。

據科技新聞網站《MacRumors》報導，事實上，早在2009年8月第三代iPod touch發布之前，其就曾收到一組配備後置鏡頭的iPod touch諜照。不過最終蘋果是在2010年推出的iPod touch第四代中才首度為iPod touch添增前置及後置鏡頭。

▼蘋果第三代iPod Touch正式版並未撘載鏡頭。（圖／達志影像／美聯社）

雖然蘋果最終未於第三代iPod touch上添增鏡頭，但透過這組照片及流傳在拍賣網站上的原型機，外界也得以一窺蘋果硬體產品的設計變化。

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