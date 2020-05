蘋果第三代iPod Touch原型機曝光！竟設有後置鏡頭

▲蘋果第三代iPod Touch原型機。(圖/翻攝自Twitter/Giulio Zompetti)

記者王曉敏/綜合報導

「相機」如今已成為智慧型手機的標配,蘋果也於2010年首度為iPod touch系列添增了前置和後置鏡頭。不過稍早有網友在推特發布一組iPod touch第三代原型機照片,圖中顯示,蘋果可能早在2009年9月推出當時的新一代iPod touch前,就有將為iPod添增照相功能的想法,不過最終並未被採納。

收集蘋果原型設備的開發者Giulio Zompetti今(28)日在推特上分享一組iPod touch第三代原型機照片,並稱其為他所有藏品中最佳的收藏。圖中的第三代iPod touch原型機與後來上市的版本最大的不同,即該原型機搭載了一個置中的後置鏡頭。

Best unit of my whole collection.#prototype #iPod touch 3 with rear camera, a feature that wasn’t present on the related production device.#AppleInternal #Apple #AppleCollection pic.twitter.com/SeVxBvTL8w