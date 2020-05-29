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Apple Watch運動監測App「Training Today」上架！以心率數據提供健身建議

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▲▼Training Today。（圖／取自App Store）

▲Training Today是經英國鐵人三項教練及各種項目的運動員測試所開發。（圖／取自App Store）

記者王曉敏／綜合報導

Apple Watch用戶注意了！蘋果App Store今（29）日上架了一款全新的運動監測App「Training Today」，可讓用戶了解運動時的身體反應，以防止因訓練過度而受傷，並協助用戶調整最佳訓練時間。

Training Today為一款獨立的Apple Watch App，但還是有個配套的iPhone App，供用戶查看當前的恢復評分並詳細了解其運作原理。

據App Store上的描述，Training Today是經英國鐵人三項教練及各種項目的運動員測試所開發，「我們透過Apple Watch的先進功能每天24小時監測你的健康並處理這些資數據，以簡單、準確地Readiness To Train（RTT）得分來協助你了解自己的生活，並幫助你達到訓練目標。」

Training Today提供的RTT得分是使用Apple Watch所測量的心率變異分析（HRV）資料及特殊的運算而得，分數將介於1至10分。除了RTT外，Training Today也會提供用戶其他的提示，如「以準備好達到最佳性能」、「輕鬆一點」及「給身體一些恢復時間」等。

開發人員建議，透過Training Today以HRV計算而得的RTT分數最好的測量時間在夜間，因此建議用戶在睡覺時也一直配戴著Apple Watch。

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