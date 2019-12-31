證照對找工作或加薪有用嗎？

文／實踐大學社會工作學系教授林大森。大家出版授權文字，節錄自《巷仔口社會學3:如果贏者全拿，我們還剩下什麼？》

證照對謀職或加薪有利嗎？

曾在大學博覽會聽到兩個高中生的有趣對話：

A：「聽說現在是證照時代，○○大學畢業可考到五張證照，聽說比文憑還有用。」

B：「那你去讀那間學校啊！他真那麼厲害，那為什麼大家還是想念台大？」

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我們常看到許多報章媒體報導人力銀行的調查結果：「現在職場上最熱門的是○○工作，考上○○證照對於就業有加分作用；私人企業員工平均一個人擁有X 張證照；年輕謀職者每年願意花XX 元的預算來考證照⋯⋯。」這些訊息不絕於耳。

說實在的，有些證照真的很亮眼，象徵著你具有某種專業能力，考取時你會迫不及待昭告天下，深怕別人不知；但也有被修課條件或畢業門檻逼著去考的，不但沒有實質的加分效果，搞不好還羞於跟人家講你有考過這個；又有些是從事某職業一定要的，不管你是否已經具備這種能力，沒這張證明你就走不進這一行⋯⋯。這麼多人說，證照重要而普遍、坊間也不乏各式證照的補習班，到底證照是個什麼「東西」呢？

證照是什麼？名詞解釋與官方統計

我們來看看「證照」的定義是什麼？所謂「證」（certification），是「能力」概念，表示個人經由某種教育或訓練歷程之後，對某項專業具有完整的技術能力；而「照」（license），則是「職業」概念，表示具有從事該職業的資格；獲得該項資格的過程稱之為「認證」，乃政府、民間單位對專業人士的知識技能進行考核，檢驗從事某項工作之人其能力是否符合標準。舉例而言，國際通用的管理與金融證照如PMP、CFA、FRM、FSA 等是「證」，一旦取得，象徵專業很夠水準，為你加分很多。然而，「照」就跟執業比較密切，例如，做菜很多人都會、照顧小孩是許多婦女的能力、不少人開車技術不亞於計程車司機，但沒有廚師、保母、職業小客車駕駛執照，就不許執業。

我國現行職業證照大致可分為：專門職業及技術人員考試、技術士技能檢定、各行業主管機關訂定之證照考試、民間專業團體或機構的認證考試等四類。在此定義下，證照幾乎包山包海，概念不易掌握。因此，在勞委會每隔兩年舉辦一次的《勞工生活及就業狀況調查報告》中，對「15 至29 歲青年勞工持有證照情形」做了調查，統計青年勞工擁有各項證照的比例。其中有幾個趨勢：（1）自2006 年以來，擁有證照比例有提高之勢，從2010 年的五成五至現今超過六成；（2）各類證照中以「技術士證」考取比例最高；（3）女性考取證照比例高於男性；（4）大致而言，隨著教育程度提升，考取證照比例也提高，明顯例外是技術士證，高中職程度者考取比例最高。

官方資料呈現的統計數據，大抵只讓我們看到「考照比例持續上升」的現象，但並沒有任何關於證照效用的解釋與推論。

證照有用嗎？

考證照如果沒有用，為何愈來愈風行？若有，那麼對於職場的效果在哪裡？ 104 教育網針對專職工作年資滿三年的上班族進行「2015 證照暨進修大調查」，結果是：（1）持有效益分別是：有助求職（66%）、通過學校考試（27%）、升遷或加薪（19%）。（2）考照類型：國際專案管理師PMP（24%）、國際咖啡調配師（22%）、保母（16%）。（3）考照動機：個人興趣（50%）、有助求職（41%）、有發展潛力（30%）。（4）願意支出進修費用：平均每年為12,575 元。另1111 人力銀行於2015 年4 月舉辦「上班族職場危機」記者會，提及考取國際認可專業資訊證照人數逐年增加，以辦公室應用軟體為例，2014 年考取國際專業證照的人數就有五萬多人，相較往年人數成長超過三成。此外，104 人力銀行調查企業主的需求，提出其建議報考的證照類型及就業機會。

這類私人機構的調查，不但是職場雇主的意向，也是受雇者的想像和期望。這些報導可以精準地點出企業主希望謀職者擁有的專業能力，但並未指出證照具有「全面性」的好處。然而，這樣的調查常被報導成：證照就是有如此如此的好處、證照的時代已經來臨、證照可全面性地取代文憑等等論述。

證照「未必」有用乎？

除了民間機構的調查外，學界的意見呢？證照在職場上的正面效應當然有，但也可能沒有關聯。台北科技大學前校長姚立德表示，不少技職科大學生考了幾十張證照，但是對就業幫助不大。我個人的研究發現，擁有證照者未必有助薪資提升，除非你考取的是高階的證照，否則大費周章考取證照，對薪資的效應反而還是負面。商學大學畢業生金融證照持有數量越多，失業機率越低；在對薪資的影響上，金融證照持有的數量對薪資無顯著關聯，但若在金融保險業服務則有顯著正向關聯。

為何會這樣呢？試想：如果一個謀職者有中文打字證書、初級全民英檢，還有一張機車駕照，雇主會怎麼想？中文打字能力，需要以證書證明嗎？全民英檢初級，只相當於國中程度；機車駕照，有或無有很大差異嗎？總之，當你擁有的證照類型與等級太低，比起不具任何證書者，只不過證明你的能力「恰好在那個檔次」而已。

因此我們可知，證照就是證明，可以證明你有這個能力，但同樣可以證明你的能力僅在於此。幾年前有些大學流行ISO 認證，在校門口旁整面圍牆掛上「本校通過ISO 9000 認證」的巨幅帆布條。很多教育工作者感慨：「大學的教學活動是創意、引導學生產生自己的想法，不是規格化的生產製造流程。特別是大學層級，為何要取得ISO ？」一旦標榜自己取得ISO，似乎就是告訴人家，我重視的是制式製程，犧牲了實際而鮮活的教學設計與課堂互動！

有些大學生刻意不報考證照，似乎是對證照主義的反彈，一本有趣的碩士論文就是處理這個議題。陳秀華針對十三所大學財金、資管系學生進行分析，她發現：比起技職院校，一般大學的學生卻排斥報考專業證照，此現象符合「反訊號」觀點。何謂反訊號？畢業於非名校者會選擇考取證照，作為進入職場、給雇主識別的「訊號」；然而畢業於名校、熱門科系者為了凸顯與前者的區隔，會選擇不釋出訊號，一方面可以節省追求訊號的成本，更重要的是對自己的能力有信心，認為並不需要釋放同樣的訊號。

另一個反證照的觀點，乃是對於「專業化」這件事情的深刻反省。簡單地說，透過專業化，我們把某個學問應該有的特定內容圈定下來，再透過證照化，我們把它以紙筆測驗或其他任何方法，具體規範下來。然而，每一門專業都能夠以制式測驗來衡鑑能力嗎？就算有，題目要由誰來出、考卷由誰來改？就算是專業中的佼佼者，豈敢說自己有通天的本領，能夠出得了信度與效度兼具的考題？

特別是，如果是與「人」有關的學門領域，難度更高。社工師與諮商師兩項證照的專業化，就曾經引起論戰。諮商師周志建說：「證照化的同時也在把人『物化與功能化』。這件事美其名叫『專業化』，其實骨子裡是『商業化』，把『專業商品化』，不是嗎？期待我們的諮商專業真的可以『更專業』，是那種朝向『人性化』的專業化，不是『紙筆化（執照化）』的專業」。此外，社工系教授王增勇與陶蕃瀛指出：「《社會工作師法》的通過，代表著一種新的分類方式正透過國家權力，開始蔓延與定型，這種規訓權力的核心技術就是考試，將人區分成『專業的社工師／不專業的一般人』」；「現有社工師證照考試往往只獨尊實證典範的工具性知識，原因是考試制度要求通則性的標準答案。強調差異性的互動性知識，以及幫助在地民眾進行意識覺醒的解放性知識，因為無法簡化成為標準答案而無法納入社工師考試中」。

此外，又如醫師魏崢所言：「以心臟外科醫師而言，外科專科醫師證書、心臟專科醫師證書、心臟外科專科醫師證書是最基本須取得的證照。若要保有這三張證書，每年平均須取得260 個教育積分。以我個人為例，為繼續保有六張專科醫師證書及執業所需的證照，每年必須取得教育積分約450 分，這勢必排擠臨床工作時間，甚至為了因應評鑑，還得上病人安全、醫學倫理、感染控制及傳染病防治等課程，犧牲掉大量臨床學習時間。」

掌握好主體性，證照是附屬的

回到本文的關懷，證照到底是什麼？台灣的證照類型縱然有千百種，但至少可以歸納出幾個一致性的原則。（1）證照是規格化的東西，由於管理主義與理性計算，證照擁有客觀化與數據化的特質；（2）證照就是證明，它可以證明你有這種能力，也可以證明你「僅擁有」這種能力；（3）證照除了是資格的檢定之外，可能還包含著培訓、課程、換照，簡言之，一張證照背後恐有龐大的商機。

基於上述三個特質，你覺得證照有沒有用？如果這張證照內涵上屬於理性計算，那麼它的正當性比較不會被質疑，效用也較能被預期。再者，證照應重質不重量，有些學校把證照視為畢業門檻，此舉無疑是浪費學生時間，試想：若全校不分科系一體適用要求學生取得某項證照方能畢業，勢必是初階且基層，如此「大家都有」的能力，何需以證書來證明？

須注意的是，要掌握好自己的主體性，證照是附屬的，是為自己加分用的，不要為了追求證照喪失了自我。舉例而言，我有一個朋友畢業於理學院，對自己主修科系沒興趣，但憑藉著極佳的數理能力，考上一系列財務證照，後來任職於金控公司，是人人欣羨的高階主管。知道什麼適合自己、結合興趣與能力，就該排除萬難、勇往直前去爭取，但是不要散彈打鳥，東考一張語言、西弄一張電腦、又報一張金融、手裡還留一張技術士證，到頭來只是無機的堆砌，看不出專業性。

最後一個建議是，某些證照的確要花不少成本，但先不要因此貶低它的價值，跟商業掛勾不一定是落入資本主義邏輯、不一定是牟利且不正義的。如果在你的評估下，它是取得從業資格必要的敲門磚、是加薪或升遷的必然，那麼該付的成本也要付，畢竟進了門才有一展長才的機會，不是嗎？