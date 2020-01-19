待遇連小學老師都不如！私校教授哭哭…薪資慘被大砍4成

▲私校教授薪資待遇不如小學老師。（示意圖／記者林世文攝）



記者許展溢／台北報導

少子化衝擊各大專院校，尤其私校問題更層出不窮，部分學校教師們薪資被一砍再砍，甚至有的銳減一半，待遇還比很多中小學教師低很多，是否影響教學品質？教育部向《ETtoday新聞雲》表示，若有將提私校諮詢會討論停招停辦等處分。

據《聯合報》報導，一般來說，公立大學教授薪資約10萬，副教授8萬，助理教授7萬。教育部統計，嘉義大同技術學院教授平均月薪從107學年約9萬5千元，銳減為108學年的5萬7千元；高雄市東方設計大學教授也從約9萬4千元掉到剩約5萬6千元，減薪近4萬元。各私立大學以新竹縣大華科大薪資最低，教授月薪只約5萬2、副教授4萬3千多、助理教授3萬8千多元。

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私校待遇差，除少子化影響，可能和學校財務狀況較不好也有關，種種因素恐怕影響教師在第一線的教學品質。教育部回應，為因應少子女化趨勢，近年維持高等教育品質政策，包括招生名額調控機制、建立學生受教權益維護機制、財務監督機制、建置大專校院校務資訊公開平台。教育部指出，也定有「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」，就專案輔導學校如有影響學生教學品質、財務惡化或未達改善目標等情事，將提私校諮詢會討論停招停辦等處分。

▲教育部表示，如有影響學生教學品質，將提私校諮詢會討論停招停辦等處分。（圖／記者崔至雲攝）



教育部也提，106年設置「大專校院轉型及退場基金」，補助學生轉學安置所需費用，並以融資方式支應教職員工退休或資遣等費用。另制定「私立大專校院轉型及退場條例」（草案），於106年11月由行政院送立法院，然立法院未完成三讀程序，因屆期不續審，將再重新研擬法案，儘速送行政院審查。

另外，教育部說明，依教師待遇條例第17條規定私立學校教師加給，學校準用公立學校規定訂定，並應將所定支給數額納入教師聘約；私立學校在未與教師協議前，不得變更支給數額。因此，學校未與教師協議前，不得變更加給支給數額。對於違反規定的私立學校，主管機關得依教師待遇條例第23條規定，處以新台幣10萬至50萬元罰鍰。