　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

待遇連小學老師都不如！私校教授哭哭…薪資慘被大砍4成

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼親子教育、高中、學生上課、高中數學、高中生、教育、老師、教師、互動問答、舉手發問、教室（圖／記者林世文攝）

▲私校教授薪資待遇不如小學老師。（示意圖／記者林世文攝）

記者許展溢／台北報導

少子化衝擊各大專院校，尤其私校問題更層出不窮，部分學校教師們薪資被一砍再砍，甚至有的銳減一半，待遇還比很多中小學教師低很多，是否影響教學品質？教育部向《ETtoday新聞雲》表示，若有將提私校諮詢會討論停招停辦等處分。

據《聯合報》報導，一般來說，公立大學教授薪資約10萬，副教授8萬，助理教授7萬。教育部統計，嘉義大同技術學院教授平均月薪從107學年約9萬5千元，銳減為108學年的5萬7千元；高雄市東方設計大學教授也從約9萬4千元掉到剩約5萬6千元，減薪近4萬元。各私立大學以新竹縣大華科大薪資最低，教授月薪只約5萬2、副教授4萬3千多、助理教授3萬8千多元。

請繼續往下閱讀...

私校待遇差，除少子化影響，可能和學校財務狀況較不好也有關，種種因素恐怕影響教師在第一線的教學品質。教育部回應，為因應少子女化趨勢，近年維持高等教育品質政策，包括招生名額調控機制、建立學生受教權益維護機制、財務監督機制、建置大專校院校務資訊公開平台。教育部指出，也定有「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」，就專案輔導學校如有影響學生教學品質、財務惡化或未達改善目標等情事，將提私校諮詢會討論停招停辦等處分。

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部表示，如有影響學生教學品質，將提私校諮詢會討論停招停辦等處分。（圖／記者崔至雲攝）

教育部也提，106年設置「大專校院轉型及退場基金」，補助學生轉學安置所需費用，並以融資方式支應教職員工退休或資遣等費用。另制定「私立大專校院轉型及退場條例」（草案），於106年11月由行政院送立法院，然立法院未完成三讀程序，因屆期不續審，將再重新研擬法案，儘速送行政院審查。

另外，教育部說明，依教師待遇條例第17條規定私立學校教師加給，學校準用公立學校規定訂定，並應將所定支給數額納入教師聘約；私立學校在未與教師協議前，不得變更支給數額。因此，學校未與教師協議前，不得變更加給支給數額。對於違反規定的私立學校，主管機關得依教師待遇條例第23條規定，處以新台幣10萬至50萬元罰鍰。

ET快訊
新疆發生6.4強震　震源深度16公里
WhatsApp晚間驚傳當機！影片、圖片傳送全失敗　上萬網友
迪化街牛軋糖23條「1100元」爆貴！老闆親曝背後真相
媽拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「騎上女婿」挺孕肚上街
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

迪化街牛軋糖23條破千爆貴！店家公定價「一斤660元」…老闆回應：利潤很低喔

超爽尾牙照驚傳外流！原po嗆外送員「你們罷工我們爽領年終」　熊貓回應了

2個月掉2次！老舊電車線讓火車駕駛開車好怕　台鐵拚年底全數完成更新

防武漢肺炎侵台！林佳龍令檢疫規格升級　重點航班入境後空橋、候機室大消毒

除夕前大回暖！中南部飆上30°C　春節天氣不妙...各地下雨趨勢出爐

一中商圈新年市集開跑　盧秀燕戴米老鼠帽送888個紅包

南台別院歲末義工聯誼　歌劇弘法義工喜洋洋

尾牙抽獎幾家愁！「中多少CP值最差」他曝3千禮券超尷尬　悲劇答案紛紛出爐

台中熱血釣蝦比賽！他50分鐘拉起19隻泰國蝦贏3頭銜…抱走7.4萬現金

3M「可黏哪」廣告24hr不到速刪文！　網蓋樓探究：小編被消失？

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

蕭敬騰唱尾牙嗨炸！舞台邊全是人　粉絲接唱「你的美」大破音XDD

阿卡貝拉翻唱《冰雪奇緣2》6組曲 高音和聲超悅耳！網讚翻：想2刷了

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

林宥嘉尾牙場衝下台和粉絲自拍！　全場瘋狂簇擁「每一面觀眾」都照顧

迪化街牛軋糖23條破千爆貴！店家公定價「一斤660元」…老闆回應：利潤很低喔

超爽尾牙照驚傳外流！原po嗆外送員「你們罷工我們爽領年終」　熊貓回應了

2個月掉2次！老舊電車線讓火車駕駛開車好怕　台鐵拚年底全數完成更新

防武漢肺炎侵台！林佳龍令檢疫規格升級　重點航班入境後空橋、候機室大消毒

除夕前大回暖！中南部飆上30°C　春節天氣不妙...各地下雨趨勢出爐

一中商圈新年市集開跑　盧秀燕戴米老鼠帽送888個紅包

南台別院歲末義工聯誼　歌劇弘法義工喜洋洋

尾牙抽獎幾家愁！「中多少CP值最差」他曝3千禮券超尷尬　悲劇答案紛紛出爐

台中熱血釣蝦比賽！他50分鐘拉起19隻泰國蝦贏3頭銜…抱走7.4萬現金

3M「可黏哪」廣告24hr不到速刪文！　網蓋樓探究：小編被消失？

吳佩慈第4胎迎嬰趴超豪華！　挺圓潤孕肚秀「不科學細腿」網驚：身材太好

死神退下了！陸軍333旅士官長癌末戴人工血管　闖國軍體能鑑測戰勝

陸委會：北京對台作為脫離現實「台灣已明確反對一國兩制」

快訊／新疆晚間9點27分發生6.4強震　震源深度16公里

WhatsApp晚間驚傳當機！影片、圖片傳送全失敗…上萬網友傻了

中共召開對台工作會議　汪洋：台海更嚴峻「續反台獨、推青年交流」

辜莞允消失8月失去代言！　「對不起，讓你們擔心了」長文洩停工心情

泫雅放閃最高境界！　「水中擁吻」E’Dawn 38秒影片甜炸

太特別！喜歡妳「越想欺負妳」星座男Top3…獅子霸氣使喚：幫我買早餐

迪化街牛軋糖23條破千爆貴！店家公定價「一斤660元」…老闆回應：利潤很低喔

生活熱門新聞

ATM領200！兒一看「螢幕顯示餘額」大喊　他急摀住嘴

捷運圖再延伸！官方更新最新2020版美翻

何姓岔賭男不躲了！　確定送600份雞排

一周天氣出爐！春節天氣差北東將轉雨

今晨低溫10.8度　彭啟明曝除夕變天：初一濕冷到年假結束

10°C以下警報再發！除夕變天轉雨

法拉利姐、吃屎哥中壢合開飲料店原因曝光　 警上門了

尾牙抽中15萬元重機　他被酸撿角：花3萬請同事吃燒烤

行李箱輪子被摔斷！她回程買新的　抵台再崩潰

「可憐啊」正妹哏圖網路瘋傳　本尊身分曝光

內勤尾牙照驚傳外流　熊貓回應了

同名同姓考生「坐錯座位」　各扣2級分

麥當勞套餐漲！女員工教「無痛升級大薯」

迪化街牛軋糖1100元！　網：改名盤子街

更多熱門

相關新聞

機電所論文寫符咒　教部：偏離專業

機電所論文寫符咒　教部：偏離專業

去年私立建國科技大學被爆電子工程所和機電光系統所寫噴泉舒壓、夜市及符咒等論文，完全跟專業不符。教育部指出，已責成學校重新審視該所學位論文，並先暫停該2研究所109學年度的招生作業。為落實學術自律確保論文品質，教育部也規劃下學期開始引導學校自我檢視校內制度。

成為複合型人才助你薪資翻漲

成為複合型人才助你薪資翻漲

赴陸工作薪水跳2倍？過來人揭隱藏秘密

赴陸工作薪水跳2倍？過來人揭隱藏秘密

歧視中國人　東大最年輕準教授遭開除

歧視中國人　東大最年輕準教授遭開除

金管會抓肥貓　824上市櫃公司要小心

金管會抓肥貓　824上市櫃公司要小心

關鍵字：

少子化教育部私校大專院校教授教師小學薪資待遇

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

特斯拉猛撞噴出！12歲女童慘死　目擊者：完全沒煞車

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

購物天后曝家醜：她發瘋住進療養院

謝和弦大喊「一起唱」全場安靜尬笑

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

驚悚畫面曝！12歲女童過馬路遭特斯拉「掃過」慘死

謝和弦成功求婚莉婭「我會拼命保護妳」

ATM領200！兒一看「螢幕顯示餘額」大喊　他急摀住嘴

他PO熊貓內勤尾牙大合照　網戰翻

小S深夜吐婚後14年心聲！

衛浴小開駕特斯拉飆速　女童遭撞斷肢慘死

捷運圖再延伸！官方更新最新2020版美翻

無尾熊手腳捆繃帶　窩洗衣籃入睡

罷免韓國瑜+補選要花2億　館長神邏輯破解

謝和弦開唱風雲榜前一夜通話扣嫂　「以死相逼」離婚

更多

最夯影音

更多
OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕
蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面