幫「祭改」竟扭動下半身...她嚇壞喊：不能同修！姊夫扯「儀式不能停」硬來

▲她遭友人詐騙，又被姊夫以「祭改」為由性侵，崩潰報警處理。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名女子小乃（化名）遭友人詐騙，她的姊夫得知此事後，佯稱運勢不順全因她遭人下了符咒，「符水已經淹到喉嚨」，身旁還有嬰靈跟隨，若不趕快祭改身體會越來越糟，在過程中藉機性侵得逞。雖然阿溫否認犯案，但法院勘驗各項事證後，判他有期徒刑4年6月，可上訴。

判決指出，小乃曾遭到友人以運勢不佳須拿金錢出來補運為由詐騙款項，孰料，姊夫聽聞此事後，竟向她表示，她是因為被下符咒才會打輸官司，身旁還有嬰靈跟隨，而先前喝下的符水已經淹到喉嚨，若不透過「祭改」將符水吐出，身體會越來越糟。

小乃聽後半信半疑，但因為姊姊在一旁不斷說，「是神明託夢要姊夫幫忙處理的，如果妳不是我的妹妹，他不會做這麼傷害身體的事」、「妳就是寧可相信朋友，不相信家人才會被騙得這麼慘」等語，才相信姊夫能替她進行儀式改運。

2018年10月19日晚間7時許，2人在住處進行儀式。小乃姊夫表示，祭改、除煞現場不能有其他人在，要求小乃將上衣、內衣脫掉，在她身上畫八卦，從背後環抱催吐，最後還要小乃全身脫光進入廁所內。小乃進入廁所見到全裸的姊夫，雖然內心感到驚嚇，但因身體不適想快點結束祭改，仍聽從姊夫的指示，面對面跨坐在姊夫的身上。

小乃見姊夫舀起熱水往她身上淋，過程中下半身還不斷扭動，她擔心姊夫要與她發生性行為，趕緊向對方稱不能進行同修，沒想到仍遭對方性侵，姊夫更稱，「這是儀式不能停下來，否則會被反噬」。小乃事後崩潰大哭，並在生命線及同事的建議下報警處理。

雖然小乃姊夫矢口否認犯行，但台中地方法院勘驗各項事證後，依強制性交罪判小乃姊夫有期徒刑4年6月，全案仍可上訴。

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