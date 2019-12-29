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2020破財「3星座」！專家曝守財秘招：飛來橫禍要注意

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小孟老師提醒以下3星座的朋友，明年將有破財危機（圖／pixabay）

▲小孟老師提醒以下3星座的朋友，明年將有破財危機。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

再過幾天就要進入2020年，許多人也開始關心新的一年的運勢如何，中華民國星相學會副理事長的小孟老師點出，若是太陽和上升星座落在這3個星座的朋友，明年高機率會有破財的危機發生。

小孟老師（圖／翻攝自小孟老師臉書）

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▲小孟老師也提供「守財」小秘招。（圖／翻攝自小孟老師臉書）

水瓶座→以小搏大，投資失利

若太陽或上升落在水瓶座的人，喜歡以小搏大，遇到投資的事情常會沒考慮清楚就下決定，因為他們有一顆樂於冒險的心，這類的水瓶座不會安於只想有一份穩定的收入，他們更喜歡用錢滾錢，若聽到電視裡的股票大師或理財專家的建議後，可能會讓他們賠光存款，或是有人想要找你合資或創業也要特別謹慎小心。

射手座→飛來衡禍，衰事降臨

若太陽或上升落在射手座的人生活上較為隨性，在2020年常會因為一些突發狀況使你有不必要的開銷，像是一張紅單、生病的費用、電腦耗損、手機突然螢幕裂掉等等，小孟老師也建議射手座，在2020年多注意生活中的小細節，隨時檢修3C產品、不超速，就能躲過不必要的支出。

巨蟹座→衝動消費，越買越多

若太陽或上升落在巨蟹座的人，很容易因為其他人的話術而被洗腦，像是逛街時看見自己很喜歡的東西，當店員跟你說只剩架上這一件時巨蟹座就會衝動消費，或是週年慶、母親節有一些促銷活動，都會讓巨蟹座認為是撿到便宜，但最後才知道花了許多冤枉錢。

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