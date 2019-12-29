跟團遊日慘被丟包！他機場乾等6小時「自行」追上旅行團...怒訴：根本像孤兒

▲小葉跟友人參加日本團體旅遊，出發當天卻被丟包機場6小時，感覺2個人像是孤兒。（圖／當事人提供）

圖文／CTWANT

台中1名上班族（小葉）跟友人向「易遊網」訂購日本東京5天團體旅遊，沒想到出發當天凌晨抵達機場卻遭「退貨」，團員名單上沒他們的名字，致電易遊網，電話也沒人接，兩人在機場乾等了6小時後，總算拿到機位飛到東京，在歷經一路搭車轉車迷路下，才和上午出發的旅行團會合，此時兩人又累又餓，身心俱疲，無奈大嘆「真是東京驚魂」。

說起這段驚奇旅程，小葉說，因為年底快到了，想好好放鬆，跟友人一起安排5天假期到日本，熱愛自助行的他們因為不想規劃行程才決定跟團，11月12日付款參加易遊網「小資精省遊」東京迪士尼5日行，一人19799元，易遊網還發送確認信函，後續還陸續更新回程航班時間等等，小葉和友人對這趟「跟團輕鬆玩東京」滿懷期待。

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沒想到，在12月18日出發當天凌晨4時許，兩人準備在桃機第一航廈跟團員們會合，但領隊卻告知旅客名單上沒有小葉與友人姓名，也無兩人的機票，小葉和友人當場傻住，「我當下真的以為遇上詐騙集團。」

他們立即致電當初訂購該團旅的易遊網，但卻是語音「現在是下班時間，客服已經下班」，找不到人處理，「我們好像兩個孤兒被留在機場，眼睜睜看著導遊帶著其他25個團員離開。」

▲遭機場丟包6小時後，小葉跟友人搭機飛東京，追上原本的旅行團，但人生地不熟，迷路連連充滿驚奇。（圖／當事人提供）

接下來，小葉跟友人不斷致電易遊網，打了1、20通，直到中午才確認機位，在下午1點搭機飛東京，在日本時間5點半完成出關拿到行李，搭上利木津巴士。

但兩個人不懂日文，只能靠著Google map獨自摸索，不但迷路又接連轉錯彎走錯路，最後才推著行李到達飯店，「自行」追上原本的旅行團。原本開開心心出國玩，小葉氣憤的說「出國這麼多次，這次最莫名其妙！」

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