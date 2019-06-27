三寶突開車門害25歲人妻撞斷牙　運將道完歉搞失蹤...不讀不回

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在臉書PO文，指控與妻子在5月間騎車時，遭1名小黃運將突開車門撞倒機車，造成妻子身上多處擦傷，但對方原本還理直氣壯，直呼只開一點點，事後透過監視器確認後才道歉，但經過1個月後仍不聞不問。

警方調查，1名25歲的陳姓妻子，5月22日晚上23時許，載著24歲的陳姓丈夫行經民生西路上時，發現1名59歲的李姓小黃運將突然開車門，造成2人遭後車追撞摔倒在地，其中陳妻的全身多處瘀青，連牙齒都斷了幾根。

▲小黃運將突開車門撞倒騎士夫婦，事隔1個月仍不讀不回。（圖／記者邱中岳翻攝）

而事後李姓運將竟然強調自己只開一點點車門，是對方騎過來撞到自己的車，李還覺得自己很倒楣，還喊冤對方「騎太快」。

所以才會撞上小黃車門釀禍，到了交通分隊後一看監視器，李姓運將才態度180度大轉變，對陳男頻頻道歉，但是隔1個月後卻失聯。

而陳姓男子事後在臉書上PO文，案發至今已經1個月了，但對方對於訊息仍不讀不回，甚至連電話都不接，目前已經準備提告，且PO文呼籲，「請大家小心台灣大車隊這位無良司機。」

警方也表示，駕駛人在開門時應注意「2段式開門」，先注意後方是否有來車再行開門下車，如違反規定將依法開罰1千2百元至3千6百元不等罰鍰。

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