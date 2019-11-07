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台灣大車隊導入「韓亞電子錢包」　韓客搭車一開App秒付車資

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▲▼韓國旅客搭乘台灣大車隊只需手機出示HANA MEMBERS APP條碼，即可完成支付車資。（圖／台灣大車隊提供）

▲韓國旅客搭乘台灣大車隊，只需手機出示HANA MEMBERS APP條碼，即可完成支付車資。（圖／台灣大車隊提供）

記者賴文萱／台北報導

看準韓客來台的「跨境交通支付」需求提升，台灣大車隊宣布攜手全球首家服務韓國旅客的金融業者「台新銀行」，開通韓國第二大韓亞金融集團旗下HANA CARD的「GLN HANA MEMBERS」（簡稱GLN）境外錢包服務，讓1,600萬名韓國HANA MEMBERS會員前來台灣旅遊時，搭乘台灣大車隊就能輕鬆遊遍好吃好玩，下車時只需手機出示HANA MEMBERS APP條碼，即可完成支付車資。

台灣大車隊考量來台韓國旅客選擇自由行的比例高，搭乘計程車是許多人的首選解決方案，這次領先業界串接GLN HANA MEMBERS，韓國旅客無論喜好搭乘小黃或多元計程車，下車時都可直接向司機出示HANA MEMBERS APP條碼支付車資。

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▲▼韓國旅客搭乘台灣大車隊只需手機出示HANA MEMBERS APP條碼，即可完成支付車資。（圖／台灣大車隊提供）

▲台灣大車隊開通「GLN HANA MEMBERS」境外錢包服務。（圖／台灣大車隊提供）

台灣大車隊董事長林村田表示，台灣大車隊近年來致力發展多元支付服務，包含信用卡、電子票證、國際行動支付、第三方支付與電子支付等，目前非現金支付交易比例不但已達30%，加入GLN HANA MEMBERS使用情境行列之後，目前支付方式已超過20種。

GLN HANA MEMBERS 為韓國用戶提供海外支付服務，成為會員後可以在手機程式裡，將在海外所需使用的金額預先作現金充值，來到台灣旅遊時只要手機出示專屬條碼掃描付款，就能透過台新銀行金流完成結帳，交易過程不到1分鐘，不須兌換新台幣現鈔，支付便利更避免浪費。

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