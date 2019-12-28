　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「紅豆NI」萬丹紅豆牛奶節設攤　餡料衛生安全…消費者按讚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東看守所「紅豆NI」紅豆餅，於28日一連兩天參加「2019屏東萬丹紅豆牛奶節」活動，消費者品嘗後紛按讚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東看守所「紅豆NI」紅豆餅，於28日一連兩天參加「2019屏東萬丹紅豆牛奶節」活動，消費者品嘗後紛按讚 。中是屏東看守所祕書吳聲明。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東看守所為讓受刑人出獄後學得一技之長，和音樂人許常德、萬丹鄉農會合作的「紅豆NI」紅豆餅品牌，於28日一連兩天參加「2019屏東萬丹紅豆牛奶節」活動，由於採用農會驗證過的紅丹、搭配許常德設的「嬰兒微笑」專利模型，烘焙出來的紅豆餅，味道不甜、餡料衛生安全又有保證，贏得消費者的好口碑。

▲屏東看守所「紅豆NI」紅豆餅，於28日一連兩天參加「2019屏東萬丹紅豆牛奶節」活動，消費者品嘗後紛按讚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼遊客在「紅豆NI」攤車前等候紅豆餅烘焙。

▲屏東看守所「紅豆NI」紅豆餅，於28日一連兩天參加「2019屏東萬丹紅豆牛奶節」活動，消費者品嘗後紛按讚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

今年萬丹紅豆牛奶節，萬丹鄉農會總幹事張枝烈提供一個攤位給「紅豆NI」，「紅豆NI」配合這次活動，除提供經典的紅豆餅外，還增加「幸福平安皂」產品伴手禮，特殊討喜的造型和配色，能帶給大家滿滿的幸福平安，並祝福親朋好友們新的一年萬福金安，又能能支持受刑人，給他們一個重新的機會。幸福平安皂1盒(2入)180元。訂購專線：08-7782163

屏東看守所為幫助受刑人出獄後可以找到一份工作，回歸社會，邀請音樂人許常德、萬丹鄉農會合作，利用紅豆故鄉萬丹生產且經農會安全驗證過的紅豆做餡料，搭配許常德設計的「微笑嬰兒」模型，象徵「重目生」，烘焙出的「紅豆NI」紅豆餅，特別討喜，讓消費者在品嘗紅豆餅的美味同時，又可以幫助他們重生，一舉兩得，歡喜滿滿。

「紅豆NI」今年9月間已有學員出獄，獲得企業家、工廠支持，邀請到公司或工廠製作，讓員工品嘗紅豆餅的同時，為幫助出獄受刑人一起貢獻一分心力。受此激勵，看守所內學習這項技藝的受刑人愈來愈多。

許常德說，當初屏東看守所所長李進國邀約，只提出想幫助收容人找工作的想法，但坦言沒有任何預算，他被感動，因此運用他的自己的資源來完成這件事情，「紅豆NI」攤車的一切設備，都是單靠民眾的公益熱情而完成的。

►周末超殺快閃電

ET快訊
高溫暴跌5℃！今晚起「由南往北」下雨　降雨熱區出爐
找老公做人4年沒動靜！人妻「腳扭到」滾上老闆床..一夜就中聖
郭台銘高雄造勢遭攻擊！立委候選人丟帽還辱罵五字經
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花7年重生動物園找回兒時回憶　林智堅哽咽：內心還是那個小男孩

永康工廠火警受災戶要真相　台南消防局提9點說明

「紅豆NI」萬丹紅豆牛奶節設攤　餡料衛生安全…消費者按讚

林務局聯合甄試森林護管員 　台東處7個族群13名考生爭奪3個名額

台東縣消防局添購最新救災裝備到　救援能力大躍進

延壽還要生活好品質！台創與花慈合作　打造大健康管理中心

花蓮春節返鄉專車 1月7日開放訂票　實名制往返4列次

歲末尾牙酒駕事故高峰期　彰警擴大取締

寶寶嗆到「滿臉奶」！台南護理師笑發IG　業者遭肉搜回應了

假日逛好市多！人妻驚見「爆肥黑鼠」收銀台衝刺…嚇傻拍下PO網

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

陳小春嚴厲再上線！　Jasper大家面前忍淚：我不想說

花7年重生動物園找回兒時回憶　林智堅哽咽：內心還是那個小男孩

永康工廠火警受災戶要真相　台南消防局提9點說明

「紅豆NI」萬丹紅豆牛奶節設攤　餡料衛生安全…消費者按讚

林務局聯合甄試森林護管員 　台東處7個族群13名考生爭奪3個名額

台東縣消防局添購最新救災裝備到　救援能力大躍進

延壽還要生活好品質！台創與花慈合作　打造大健康管理中心

花蓮春節返鄉專車 1月7日開放訂票　實名制往返4列次

歲末尾牙酒駕事故高峰期　彰警擴大取締

寶寶嗆到「滿臉奶」！台南護理師笑發IG　業者遭肉搜回應了

假日逛好市多！人妻驚見「爆肥黑鼠」收銀台衝刺…嚇傻拍下PO網

柯志恩合體馬英九發春聯…支持者擠爆！羅致政坐上胖卡　當一日麥克風手

「小姐，拿開你的手！」宜蘭消防猛男記者會　女粉揩油「摸肌肌不放手」

爸抓杯子喊「過去」變出蓮霧！鸚鵡被問「厲不厲害」點頭笑：有～

手濕濕抹褲子更髒！醫曝「洗手踩5大地雷」像沒洗：最少要搓20秒　

玄彬、孫藝真激吻來真的！幕後花絮曝光　甜蜜對視笑場

網咖女服務生「清純白皙臉」被星探相中！　YT頻道曝光…網讚：VLOG拍得像偶像劇

黑貓用超高端姿態華麗喝牛奶　網笑歪：這隻一定有前科

台灣冬季變「短、暖、乾」　中研院學者：未來要重新定義冬天

韓國瑜台中場宣稱50萬人　1月4日換蔡英文登場！競總：我們說5萬人很實在

就是這味道！2貓超愛「披薩盒」　爭奪「寶位」網笑翻

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

地方熱門新聞

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

高二女作文感動法務部　父獲假釋哭了

假日逛好市多！人妻驚見「爆肥黑鼠」

台中公車10km免費　他搭一站換車被罵翻

南投中寮第一間小7開了　秒被鄉民塞爆

工廠火警消防局說明救災作為

嘉縣警局力推為民服務　

靜岡大學管樂團高唱「明天會更好」

樂樂號雙層巴士來了 周末28、29兩日限定

陳建仁南下嘉義為蔡易餘助選

新竹湖畔料亭28日全新開幕

屏東新增5戶寄養家庭　單親家庭給力增援

嘉義南區扶輪社捐助復康巴士

新竹市立動物園 Reborn 開趴

更多熱門

相關新聞

「2019飛揚的青春」免費入場

「2019飛揚的青春」免費入場

由桃園市蘆竹區公所主辦的「2019飛揚的青春 蘆竹風華~民歌饗宴」演唱晚會，將於108年12月28日下午7點假桃園市立南崁高中活動中心舉辦

「2020財運旺」爽領年終3大星座

「2020財運旺」爽領年終3大星座

Jo Malone 2019年度熱賣TOP5

Jo Malone 2019年度熱賣TOP5

一鍵總結你的IG「2019專屬色」

一鍵總結你的IG「2019專屬色」

汽機車燃料費催繳倒數計時　未繳納車主強制執行

汽機車燃料費催繳倒數計時　未繳納車主強制執行

關鍵字：

屏東看守所紅豆NI紅豆餅品牌2019紅豆牛奶節萬丹鄉農會

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

約看夜景　她第2次床戰竟哭了

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

22歲網美等公車遭「拜觀音式」刺穿骨盆！卵巢爆裂休克

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

韓國瑜拋「勞退政策」　名嘴連4次哀嚎

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

兒超速被拍　警官爸樂喊：孩子長大了

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

Apink「年末演出被卡」初瓏哭了

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面