「紅豆NI」萬丹紅豆牛奶節設攤　餡料衛生安全…消費者按讚

▲屏東看守所「紅豆NI」紅豆餅，於28日一連兩天參加「2019屏東萬丹紅豆牛奶節」活動，消費者品嘗後紛按讚 。中是屏東看守所祕書吳聲明。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東看守所為讓受刑人出獄後學得一技之長，和音樂人許常德、萬丹鄉農會合作的「紅豆NI」紅豆餅品牌，於28日一連兩天參加「2019屏東萬丹紅豆牛奶節」活動，由於採用農會驗證過的紅丹、搭配許常德設的「嬰兒微笑」專利模型，烘焙出來的紅豆餅，味道不甜、餡料衛生安全又有保證，贏得消費者的好口碑。

▲▼遊客在「紅豆NI」攤車前等候紅豆餅烘焙。



今年萬丹紅豆牛奶節，萬丹鄉農會總幹事張枝烈提供一個攤位給「紅豆NI」，「紅豆NI」配合這次活動，除提供經典的紅豆餅外，還增加「幸福平安皂」產品伴手禮，特殊討喜的造型和配色，能帶給大家滿滿的幸福平安，並祝福親朋好友們新的一年萬福金安，又能能支持受刑人，給他們一個重新的機會。幸福平安皂1盒(2入)180元。訂購專線：08-7782163

屏東看守所為幫助受刑人出獄後可以找到一份工作，回歸社會，邀請音樂人許常德、萬丹鄉農會合作，利用紅豆故鄉萬丹生產且經農會安全驗證過的紅豆做餡料，搭配許常德設計的「微笑嬰兒」模型，象徵「重目生」，烘焙出的「紅豆NI」紅豆餅，特別討喜，讓消費者在品嘗紅豆餅的美味同時，又可以幫助他們重生，一舉兩得，歡喜滿滿。

「紅豆NI」今年9月間已有學員出獄，獲得企業家、工廠支持，邀請到公司或工廠製作，讓員工品嘗紅豆餅的同時，為幫助出獄受刑人一起貢獻一分心力。受此激勵，看守所內學習這項技藝的受刑人愈來愈多。

許常德說，當初屏東看守所所長李進國邀約，只提出想幫助收容人找工作的想法，但坦言沒有任何預算，他被感動，因此運用他的自己的資源來完成這件事情，「紅豆NI」攤車的一切設備，都是單靠民眾的公益熱情而完成的。

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