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「2019飛揚的青春」共度溫馨的民歌之夜　本周六免費入場

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文／時尚家居 編輯部

（圖／ 桃園市蘆竹區公所 提供）

由桃園市蘆竹區公所主辦的「2019飛揚的青春 蘆竹風華~民歌饗宴」演唱晚會，將於108年12月28日下午7點假桃園市立南崁高中活動中心舉辦，歡迎喜愛民歌的鄉親們踴躍參加，一起共度溫馨的民歌之夜。

台灣的校園民歌興起於七０年代，曾經引領流行，造成風潮，由於旋律清新自然，歌詞簡潔樸素，取材貼近民眾，曲風平易近人，深受大家喜愛，許多膾炙人口的經典民歌仍傳唱至今，歷久不衰，是四、五年級生成長的記憶與共同的回憶。

蘆竹區公所特別邀請素有民歌教父之稱的施孝榮、民歌好聲音南方二重唱、深情民歌王子李明德、玉女民歌手林佳儀獻唱經典民歌曲目。值得一提的是，此次的民歌演唱活動，除了邀請知名民歌手演唱外，更邀請到平常利用閒暇時間排練民歌演唱，且歌藝卓然有成的長壽社區民歌班成員與民歌手們同台演出；此外，為了展現蘆竹區近年致力提升社區文化與音樂素養的成效，晚會節目另加碼邀請在地知名的新銳提琴手王家淳，以純熟動感的技巧演奏悅耳動聽的曲目為晚會增添可看性。另外，為了推動社區親子共同參與藝文活動，鼓勵家長與小朋友一起來共襄盛舉，主辦單位還安排了小朋友最喜愛的東森YOYO家族天竺鼠姐姐見面會，和小朋友一起互動歡唱，共度一個歡樂的周末假期。

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區長蔡志揚表示，蘆竹區公所為提升社區文化內涵，耕耘社區藝文發展，近年來多次藉由舉辦具有文化意涵的音樂活動陶冶民眾身心，並凝聚居民情感。今年特地在歲末終之際舉辦「2019飛揚的青春 蘆竹風華~民歌饗宴」演唱晚會，這是一場老少咸宜，適合扶老攜幼，全家一起參加的音樂文化饗宴，晚會將在12月28日下午6點開放民眾免費進場，於晚上7點開始演出，竭誠歡迎鄉親一起共享，由於座位有限，也為避免人員進出影響音樂會的品質，請民眾提早入場。相關活動訊息請搜尋蘆竹區公所臉書粉絲專頁。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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