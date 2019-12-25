紅衣男偷拍女童「兩腿之間」...汐止警：和事實差很大

▲網傳汐止區某便利商店有男子偷拍女童，汐止警方調查後發現並非事實。（圖／翻攝抱怨公社）

記者張君豪／新北報導

日前有網友在臉書社團「爆怨公社」社團PO文警告民眾，發文者表示在12月17日傍晚五點多，友人帶著還沒上小學的女兒到新北市汐止區樟樹一路的某便利商店，當時家長忙著影印文件，卻發現一名身穿紅色外套戴眼鏡的陌生男子正在用手機偷拍女兒裙底，甚至把手機放在女兒的「兩腿之間」，汐止警方25日說明調查結果，真相與貼文「差很大」。

▲網傳汐止區某便利商店有男子偷拍女童，汐止警方調查後發現並非事實。（圖／翻攝抱怨公社）

該名網友得知，嚇得在臉書社團PO文警告汐止地區居民，但經汐止警方調閱監視器緊急調查後，發現該名男子在便利商店內並無異常動作，迄今也未接獲當事人報案，究竟這起PO文是否為烏龍爆料，仍有待警方後續調查釐清。

汐止警方表示，黃姓網友24日凌晨在臉書「爆怨公社」PO文，詳細描述友人女兒在汐止區樟樹一路某便利商店遭不明男子偷拍。汐止警方網路巡察發現後，立刻發訊聯絡PO文者更詳細資料但對方並未回覆派出所警員訊息。

後來汐止警分局更派出轄區社后派出所警員到該便利商店查訪，店員也僅表示當時這名陌生男子似乎有與小女孩家長發生口角爭執，但雙方爭執後便離去，家長也未向店家反映遭偷拍情事。

警員抽絲剝繭調閱便利商店內當時的監視器，經警員反覆檢視，也未發現這名紅衣男子有持手機偷拍小女孩的動作；汐止警方折騰半天，才發現原來網路PO文與事實有相當大的差距，警方呼籲民眾切莫相信傳聞，也歡迎當事人提供證據提告，警方定會全力展開調查，但強調目前並無跡證顯示陌生男有涉偷拍，警方籲請民眾放心。

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