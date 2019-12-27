國安私菸他唯一認罪！特勤上校轉賣565條賺3.5萬　檢幫求情輕判

記者孫于珊／台北報導

國安局私菸案27日於台北地院再度開庭，下午傳喚了國安局特勤中心警安組上校副組長林志建，及國安局司機葉信宏、張家維、李君偉共4人。除了林承認犯罪外，其餘3人均否認犯行。同時林希望能獲緩起訴或改簡易判決處刑程序，讓他能有改過自新的機會。

▲林志建涉買565條未稅菸品並轉賣給長祥公司牟利3.5萬遭起訴。（圖／記者孫于珊攝）

北檢調查發現，林志建購買565條未稅菸品並轉賣給長祥公司，牟利3.5萬，被認定違反貪污治罪條例及稅捐稽徵法而遭起訴，且經查，林逃漏稅部分的犯罪所得為33萬7792元，該金額包含了菸酒稅、健康捐及營業稅。目前林是唯一承認轉賣菸品的軍官，檢察官對此也幫忙請求法官，希望改簡易判決，並從輕量刑。

葉信宏的律師代為發言，認為納稅義務人應為華航，且葉沒有與國安局少校吳宗憲或華航有聯繫，因此並無犯意聯絡；此外，葉對於「團購」菸品完全不知細節，「團購本來就比較便宜」，因此並無逃漏稅的主觀犯意；加上葉只是依長官指示搬貨與開車，「不可能為了這幾條菸就斷送前途！」

張家維也否認犯罪，表示他當天原本表定是休假，因前一日臨時調度才被召回，出任團裝任務。

而檢察官認為，葉信宏與張家維都在偵查中有表示很羞愧，因自己貪小便宜，如今軍方與華航把責任互推，但推不掉的結果就是指謫檢方標準不一、亂起訴。檢察官強調，起訴標準一致，理由皆在相關書面文件詳細說明，絕對經得起社會公評！

▼唯一承認轉賣菸品的軍官林志建希望改簡易判決，並從輕量刑。（圖／記者孫于珊攝）

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