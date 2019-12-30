　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜反對「一國兩制、台獨」　臉書曝政策白皮書：不存在統一或獨立

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

實習記者曾筠淇／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜今日在臉書上發表「政策白皮書——兩岸政策」，表明自己希望捍衛中華民國主權的立場，並以「愛台灣，護中華；顧腹肚，拼未來」為出發點，提出四大願景。此外還申明了七大政治主張，最終則是以「兩岸目前不存在統一或獨立」作結。

韓國瑜在臉書上發表「政策白皮書——兩岸政策」，他寫道「愛台灣，護中華；顧腹肚，拼未來。捍衛中華民國主權，重建兩岸互信與對話，保障台海和平，恢復交流榮景。」韓國瑜認為，目前兩岸並不存在統一或獨立的條件，只能積極求同化異，導向和平發展，讓兩岸能有雙贏的局面。

▲▼韓國瑜抵達現場。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲國民黨2020總統候選人韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

韓國瑜反對「一國兩制」，也反對「台獨」，他抨擊了蔡政府台獨行徑，因為這讓中華民國主權及台海和平受到威脅。韓國瑜還堅持捍衛中華民國主權，並致力於消除「亡國感」，希望能讓台灣遠離戰場，在國際上則希望能以兩岸和平為利基，廣結善緣、和平相處。

在政治主張方面，韓國瑜則希望能讓兩岸恢復互信，以確保台灣的安全，同時也希望能發揚「人民有錢」的理念，優先處理民間產業、議題等，並落實台商服務，引導台商回台投資。此外，韓國瑜也希望能在中華文化的基礎上，提升軟實力，並期待兩岸青年可以增進交流，讓雙方彼此理解、尊重。他表明自己以創造和平環境為己任，希望能讓兩岸達成共識。

韓國瑜政策白皮書——兩岸政策全文如下：

我們的立場與願景：愛台灣，護中華；顧腹肚，拼未來

一、捍衛「中華民國」、確保台灣安全
．大陸當局必須正視「中華民國」存在的事實與制度。
．堅守「中華民國憲法」、台灣優先、堅持自由民主、發揚中華文化。
．捍衛「中華民國主權」，以「一中各表的九二共識」再創兩岸和平穩定發展。
．強化國防，消除「亡國感」、找回安全感，台灣遠離戰場。
．廣結國際善緣，親美友日睦鄰。

二、反對「一國兩制」、反對「台獨」
．堅持台灣自主，反對蔡政府利用「中華民國」掩護其「台獨」行徑；反對破壞「中華民國主權」，危害台海和平的任何作法。
．兩岸交流規範化，與時俱進檢視現行相關法規，反對假「國安」名義行綠色恐怖之實。
．「中華民國」是擁有「憲法」和軍隊的主權國家，而香港只是中共轄下的一個特別行政區。反對民進黨將台灣和香港畫上等號。
．支持香港人民追求自由與民主，呼籲大陸政府尊重香港人民的訴求，並落實「港人治港」理念。

三、兩岸和平雙贏
．恢復兩岸互信與對話機制，落實兩岸協議，確實保障在陸國人權益。
．求同化異，進行制度之爭，以台灣民主化的成功經驗，為大陸的政治改革提供借鑑，落實民有、民治、民享的理念；只有大陸民主化，才能真正確保兩岸和平發展。
．大陸當局應推動政治改革，建立自由民主體制，香港問題就能迎刃而解，兩岸也能永保和平。

四、人民有錢、台灣繁榮
．善用台灣產業優勢，擴大經貿旅遊利得，讓庶民分享兩岸和平紅利。
．以兩岸和平為利基，和國際上主要經濟體簽訂自由貿易協定，加入亞太區域經濟整合。
．兩岸和平相處，無戰火威脅；彼此尊重，無大小之分；合作互利，享繁榮之樂；共創未來，享共同民主價值。

政策主張：
一、消除兩岸和平穩定威脅，恢復互信，重建「兩岸對話架構」，確保台灣永續安全，開創兩岸國際共存共榮空間。

二、優先處理民生相關議題，庶民均享兩岸和平紅利，落實「人民有錢」的理念。

三、推進民間有序交流機制
．健全兩岸經貿交流平台，行銷台灣工農漁業產品。
．鼓勵兩岸宗教、文化、體育、醫療等各層面交流。
．確保台灣人民赴陸投資、經商、求學、旅遊之合理待遇。

四、暢旺台灣經濟、優化兩岸產業合作，在確保主權與經濟安全的前提下，完成ECFA後續有利台灣產品出口和相關民生議題之協商。

五、反對蔡政府“反中仇中”的挑釁作為，兩岸應在中華民族與中華文化的基礎上，保護文化資產，提升中華文化軟實力。

六、落實台商服務，積極創造有利經營環境
．擴大兩岸產業優勢互補，共同開拓國際市場，賺全世界的錢。
．因應美中經貿情勢變化，協助大陸台商資源配置與全球區位佈局，並適度引導台商回台投資。

七、加強兩岸青年交流合作
．搭建兩岸青年就業媒合機制，優化兩岸青年發展環境。
．在平等互惠的原則下，增加陸生來台就讀的名額，鼓勵兩岸文教交流。
．增進兩岸年輕人對多元價值的相互理解與尊重，建構永續和平的基礎。

結論：
兩岸目前不存在統一或獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇，我們的責任，是努力推動建立朝野對話機制，尋求台灣內部的兩岸共識，營造更有實力、更和平的環境與條件。

ET快訊
前總經理「連降4級」被貶掃廁所！下班遭4人包圍巴頭
韓國瑜辯論稱「德國反悔非核」　德國在台協會發文打臉
18歲超商店員「值大夜狂刷365組條碼」！金額高達724萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜辯論會砲轟媒體　于美人：怕熱就不要進廚房

韓國瑜台中造勢晚會未逾時　警方：10點後尋人尋物廣播不算

韓國瑜辯論會狂轟媒體　黃暐瀚「不支持卻能理解」：他沒有變…

柯志恩造勢會白冰冰助陣！吳達偉假日揪老婆發面紙　羅致政晚會超大咖站台

韓國瑜反對「一國兩制、台獨」　臉書曝政策白皮書：不存在統一或獨立

砸100萬買韓國瑜原味「鋼鐵H夾克」原因曝！女韓粉嗆：有錢人看不起弱勢

韓國瑜稱歐盟視核能為綠能、德國反悔非核　德國在台協會發文打臉

雲林民進黨部提告謝淑亞、李明哲違反社維法　李：浪費社會及司法資源

快問快答／看完2020總統辯論後支持誰？　3.42萬網友挺「三號蔡英文」

蔡英文發言人 揭露：韓國瑜辯論會4大不堪、5大造謠

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

玄彬寵妻「要什麼都買給妳」　孫藝真對別人比愛心..立刻吃醋森77

柯志恩造勢會白冰冰助陣！吳達偉假日揪老婆發面紙　羅致政晚會超大咖站台

韓國瑜反對「一國兩制、台獨」　臉書曝政策白皮書：不存在統一或獨立

砸100萬買韓國瑜原味「鋼鐵H夾克」原因曝！女韓粉嗆：有錢人看不起弱勢

韓國瑜稱歐盟視核能為綠能、德國反悔非核　德國在台協會發文打臉

雲林民進黨部提告謝淑亞、李明哲違反社維法　李：浪費社會及司法資源

快問快答／看完2020總統辯論後支持誰？　3.42萬網友挺「三號蔡英文」

蔡英文發言人 揭露：韓國瑜辯論會4大不堪、5大造謠

張宏陸雨中拜票…里民熱情幫撐傘！林國春合體12候選人　排「新北win」字樣

陳唐山、黃崑虎陪同王定宇　守護台灣民主拒絕一中同表

民進黨1/6嘉義縣市聯合造勢晚會　王美惠力拚嘉義最大場

柯志恩造勢會白冰冰助陣！吳達偉假日揪老婆發面紙　羅致政晚會超大咖站台

便當一開「排骨雞泡麵」驚呆！神手媽笑：整小孩好療癒　超猛手藝被讚爆

馬大偉運彩解盤／NBA太陽@拓荒者　挺莊買拓荒者

母聖誕節前夕癌逝…留下7子女　鄰居慨送「堆積如山」禮物陪過節

薔薔辣PO裸湯照！　完整「美胸+蜜桃臀」全看光…網：快幫我打119

鐵道迷有福了！　持阿里山森鐵車票可換日本大井川線免費車票

新北U18／逸信・阿娜斯國小練田徑　棄野從投關鍵勝投

中職／王威晨確定加薪　明年月薪拚30萬

美軍空襲是「恐攻鐵證」！　伊朗：停止干涉伊拉克內政

泰國侏儒河馬寶寶命名票選　「滷肉」獲65%得票率當選

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

政治熱門新聞

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

辯論漏網　韓轉頭就走秒變邊緣人

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

30萬人尖叫！韓國瑜脫衣濕身

韓國瑜被爆疑在辯論會上「脫鞋搓腳」

空拍照曝！韓粉濕身挺韓　主辦單位：現場突破10萬人　

喜不喜歡韓不重要　趙少康：綠再執政很慘

發大財！韓辦爆尹立在陳菊任內獲19標案金額達2400萬

國瑜夜市慘陷泥濘　柏油路旁攤販卻忙到翻

韓國瑜亂開砲　事實查核中心列出10點打臉

ET總統民調／蔡、韓差11％－16％

正妹師遭韓粉出征：在賣的雞？臉書慘被洗版

韓造勢脫衣嗆：拎北金價生氣，X

總統辯論會結尾有洋蔥！主持人223字懇求引網淚讚

更多熱門

相關新聞

女韓粉砸100萬買原味「鋼鐵H夾克」原因曝！

女韓粉砸100萬買原味「鋼鐵H夾克」原因曝！

國民黨總統候選人韓國瑜29日在台中舉辦造勢晚會，吸引全台各地韓粉到場力挺，其中以140萬元買下2件「鋼鐵H夾克」的謝姓退休老師，也專程從高雄北上支持。臉書社團「韓國瑜後援會」有韓粉PO出一段影片，謝女在遊覽車內分享自己願意以100萬購買韓國瑜「原味外套」的理由，嗆有錢人看不起弱勢團體。

小英發言人揭：韓國瑜辯論會4大不堪、5大造謠

小英發言人揭：韓國瑜辯論會4大不堪、5大造謠

選民關心的是，誰最能帶領國家？

選民關心的是，誰最能帶領國家？

韓國瑜批媒體　黃瀞瑩：用詞稍微重了一點點

韓國瑜批媒體　黃瀞瑩：用詞稍微重了一點點

黃國昌回應韓國瑜罵媒體　有失總統候選人格局

黃國昌回應韓國瑜罵媒體　有失總統候選人格局

關鍵字：

韓國瑜2020總統大選國民黨

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

辯論漏網　韓轉頭就走秒變邊緣人

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

「東方神起」昌珉首認愛！女友身分曝光

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

兒生病他捐血　驚覺3子不是親生

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

8縣市大雨特報「全台續下」　越晚越冷跨年降到最低

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面