韓國瑜反對「一國兩制、台獨」　臉書曝政策白皮書：不存在統一或獨立

實習記者曾筠淇／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜今日在臉書上發表「政策白皮書——兩岸政策」，表明自己希望捍衛中華民國主權的立場，並以「愛台灣，護中華；顧腹肚，拼未來」為出發點，提出四大願景。此外還申明了七大政治主張，最終則是以「兩岸目前不存在統一或獨立」作結。

韓國瑜在臉書上發表「政策白皮書——兩岸政策」，他寫道「愛台灣，護中華；顧腹肚，拼未來。捍衛中華民國主權，重建兩岸互信與對話，保障台海和平，恢復交流榮景。」韓國瑜認為，目前兩岸並不存在統一或獨立的條件，只能積極求同化異，導向和平發展，讓兩岸能有雙贏的局面。

▲國民黨2020總統候選人韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

韓國瑜反對「一國兩制」，也反對「台獨」，他抨擊了蔡政府台獨行徑，因為這讓中華民國主權及台海和平受到威脅。韓國瑜還堅持捍衛中華民國主權，並致力於消除「亡國感」，希望能讓台灣遠離戰場，在國際上則希望能以兩岸和平為利基，廣結善緣、和平相處。

在政治主張方面，韓國瑜則希望能讓兩岸恢復互信，以確保台灣的安全，同時也希望能發揚「人民有錢」的理念，優先處理民間產業、議題等，並落實台商服務，引導台商回台投資。此外，韓國瑜也希望能在中華文化的基礎上，提升軟實力，並期待兩岸青年可以增進交流，讓雙方彼此理解、尊重。他表明自己以創造和平環境為己任，希望能讓兩岸達成共識。

韓國瑜政策白皮書——兩岸政策全文如下：

我們的立場與願景：愛台灣，護中華；顧腹肚，拼未來

一、捍衛「中華民國」、確保台灣安全

．大陸當局必須正視「中華民國」存在的事實與制度。

．堅守「中華民國憲法」、台灣優先、堅持自由民主、發揚中華文化。

．捍衛「中華民國主權」，以「一中各表的九二共識」再創兩岸和平穩定發展。

．強化國防，消除「亡國感」、找回安全感，台灣遠離戰場。

．廣結國際善緣，親美友日睦鄰。



二、反對「一國兩制」、反對「台獨」

．堅持台灣自主，反對蔡政府利用「中華民國」掩護其「台獨」行徑；反對破壞「中華民國主權」，危害台海和平的任何作法。

．兩岸交流規範化，與時俱進檢視現行相關法規，反對假「國安」名義行綠色恐怖之實。

．「中華民國」是擁有「憲法」和軍隊的主權國家，而香港只是中共轄下的一個特別行政區。反對民進黨將台灣和香港畫上等號。

．支持香港人民追求自由與民主，呼籲大陸政府尊重香港人民的訴求，並落實「港人治港」理念。



三、兩岸和平雙贏

．恢復兩岸互信與對話機制，落實兩岸協議，確實保障在陸國人權益。

．求同化異，進行制度之爭，以台灣民主化的成功經驗，為大陸的政治改革提供借鑑，落實民有、民治、民享的理念；只有大陸民主化，才能真正確保兩岸和平發展。

．大陸當局應推動政治改革，建立自由民主體制，香港問題就能迎刃而解，兩岸也能永保和平。



四、人民有錢、台灣繁榮

．善用台灣產業優勢，擴大經貿旅遊利得，讓庶民分享兩岸和平紅利。

．以兩岸和平為利基，和國際上主要經濟體簽訂自由貿易協定，加入亞太區域經濟整合。

．兩岸和平相處，無戰火威脅；彼此尊重，無大小之分；合作互利，享繁榮之樂；共創未來，享共同民主價值。

政策主張：

一、消除兩岸和平穩定威脅，恢復互信，重建「兩岸對話架構」，確保台灣永續安全，開創兩岸國際共存共榮空間。



二、優先處理民生相關議題，庶民均享兩岸和平紅利，落實「人民有錢」的理念。



三、推進民間有序交流機制

．健全兩岸經貿交流平台，行銷台灣工農漁業產品。

．鼓勵兩岸宗教、文化、體育、醫療等各層面交流。

．確保台灣人民赴陸投資、經商、求學、旅遊之合理待遇。



四、暢旺台灣經濟、優化兩岸產業合作，在確保主權與經濟安全的前提下，完成ECFA後續有利台灣產品出口和相關民生議題之協商。



五、反對蔡政府“反中仇中”的挑釁作為，兩岸應在中華民族與中華文化的基礎上，保護文化資產，提升中華文化軟實力。



六、落實台商服務，積極創造有利經營環境

．擴大兩岸產業優勢互補，共同開拓國際市場，賺全世界的錢。

．因應美中經貿情勢變化，協助大陸台商資源配置與全球區位佈局，並適度引導台商回台投資。



七、加強兩岸青年交流合作

．搭建兩岸青年就業媒合機制，優化兩岸青年發展環境。

．在平等互惠的原則下，增加陸生來台就讀的名額，鼓勵兩岸文教交流。

．增進兩岸年輕人對多元價值的相互理解與尊重，建構永續和平的基礎。

結論：

兩岸目前不存在統一或獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇，我們的責任，是努力推動建立朝野對話機制，尋求台灣內部的兩岸共識，營造更有實力、更和平的環境與條件。