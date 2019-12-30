砸100萬買韓國瑜原味「鋼鐵H夾克」原因曝！女韓粉嗆：有錢人看不起弱勢

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國民黨總統候選人韓國瑜29日在台中舉辦造勢晚會，吸引全台各地韓粉到場力挺，其中以140萬元買下2件「鋼鐵H夾克」的謝姓退休老師，也專程從高雄北上支持。臉書社團「韓國瑜後援會」有韓粉PO出一段影片，謝女在遊覽車內分享自己願意以100萬購買韓國瑜「原味外套」的理由，嗆有錢人看不起弱勢團體。

▲謝姓女子購買原味「鋼鐵H夾克」原因曝光。（圖／記者林敬旻攝）

謝女提到，會捐100萬的原因有2個，第一是自己只生一個兒子，但兒子不成材，沒打算要留任何一筆錢給兒子，第二是因為就讀國立台灣師範大學期間曾修過教育心理與輔導課程，有輔導腦性麻痺青年的經驗，自此之後還與對方母親成為好友。謝女認為，高官有錢人看不起弱勢團體，還嗆：「100萬叫他們拿出來，門都沒有。」覺得韓國瑜有心舉辦這場公益活動，應該要支持。



《ETtoday新聞雲》記者實地走訪謝姓退休老師的住處，鄰居表示她似乎已經不住在這裡，印象中好像有一棟大樓當中，有2間房子，疑似賣掉一間。而另外也有一名鄰居對於謝姓退休老師花百萬買下韓國瑜外套，遭到質疑而抱不平：「人家有錢買，管那麼多做什麼」。

▲韓粉在社團分享謝女在遊覽車上的影片（圖／翻攝臉書社團「韓國瑜後援會」）



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