正式宣戰！吳怡農願與蔣萬安辯論　「他可以躲我但不能躲選民」

▲民進黨副總統候選人賴清德現身吳怡農競選總部。（圖／吳怡農競選總部提供）

記者蔡玟君／台北報導

選前倒數11天，民進黨北市中山、北松山立委候選人吳怡農今（30日）公布最新競選影片，民進黨副總統候選人賴清德特別現身吳怡農競選總部現場觀看。由於周末總統辯論會剛結束，吳怡農接受媒體聯訪時被問及是否願意與國民黨候選人蔣萬安進行辯論，他表示很樂意，並直言：「蔣萬安委員面對對他立場質疑都選擇沉默迴避，他當然可以躲我，但他絕對不可以躲選民。」

吳怡農昨天在臉書專頁表示，蔣萬安對於許多重要議題都選擇迴避，看起來是被政黨綁架的人，應下架所有不敢面對挑戰的人，蔣萬安對此回應：「這是標籤式的批評。」

吳怡農今天進一步表示，大家都知道他對所有議題立場一致明確，但蔣萬安一直選擇迴避，比如說反對國家安全法案，對歧視女性的問題上選擇沉默，以及對於中國政府對香港介入打壓默不吭聲。

吳怡農說，蔣萬安說過，選民才是主角，他也認同。「選民真的是主角，選民有權利知道我們的立委候選人在所有關鍵議題上的立場，所以蔣萬安當然可以躲我，但絕對不可以躲選民。」吳怡農也表示，既然蔣萬安認為是標籤式的批評，那期待12月31日在反滲透法上，蔣萬安能有真正實質的表現。

民進黨副總統候選人賴清德表示：「守護台灣，首都很重要，因此每一席都很關鍵。」賴清德說吳怡農有財經和國防的專業，接受民進黨徵召投入艱辛的選戰，他認為目前是五五波勢均力敵，並呼籲希望最後11天時間民眾可以支持吳怡農。