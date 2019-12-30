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家附近沒床位…81歲嬤「奔波480km」看病　返家死在高速公路

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▲▼床位,醫院,病床,病患。（圖／取自Pixabay）

▲老婦住家周邊並沒有適合她的床位。（圖／示意圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

英國81歲老婦科普曼（Peggy Copeman）過去罹患精神疾病，由於她的住家附近沒有專門應對她症狀的床位，只好前往約480公里之外的醫院接受治療，最後卻於回程路上死亡。家人悲痛表示，如果科普曼沒被送往如此遙遠的地方，一定還能好好活著。

《每日郵報》報導，就在聖誕節前夕，科普曼於行經M11高速公路途中死亡，疑似為心臟病發作。事發前4天，她從諾福克郡（Norfolk）的家中前往位於薩默塞特郡（Somerset）的一家醫院，去程就要約482公里（300英里），歷經長途跋涉則是因為住家周邊都沒有符合她的床位。

朱利安醫院（Julian Hospital）16月才終於開放床位，科普曼接受治療後坐上救護車要回家，卻於途中沒了呼吸心跳。科普曼的家人表示，這次事件可見醫療體系長期缺乏符合精神患者的床位。

科普曼的女兒福爾徹（Maxine Fulcher）表示，母親遇上的情形實在太糟糕，醫院路程過於遙遠，「這表示我們不再尊重老人，這個社會，我們並不在乎。」福爾徹的老公則提到，科普曼在薩默塞特郡時泌尿道感染，並不適合再次歷經漫漫長路回家。

據了解，科普曼生前數十年來除了多次出現思覺失調症的症狀，近年來還罹患血管性失智症（Vascular dementia）。

諾福克郡與薩福克郡國民保健署（NHS）信託基金一名發言人表示，對於科普曼的死訊感到很遺憾，將會盡力調查情況，隨時通知家屬。

 
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