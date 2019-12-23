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住院理賠更快速！中信推eClaim理賠區塊鏈　富邦打造對接系統應戰

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▲保險，保單，保障。（圖／pixabay）

▲保險理賠透過新科技的應用，大幅縮短保戶理賠程序與時間。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

保險理賠近年來搶攻保險科技應用，中信金以區塊鏈的方式，傳遞相關理賠所需的單據，加速判別理賠金額的流程，大幅縮短台灣人壽保戶理賠時間，而富邦人壽則與台中榮總合作，雙方透過資料對接系統，加速理賠審核作業，縮減保戶拿到理賠金的時間。

中信金2016年成立區塊鏈實驗室，成為全台首家加入國際金融區塊鏈聯盟R3的金融業者，近3年來推動Shaman區塊鏈付款確認服務、貿易融資信用狀區塊鏈以及eClaim理賠區塊鏈等3大服務，其中在健康醫療部分，著重在區塊鏈如何串起金融與醫療合作項目，區塊鏈技術能保護用戶的資料授權軌跡與正確性，促進醫療資訊自主權，更落實參與式與人群醫學，具學術研究、醫藥研發價值。

中國信託金控技術長賈景光表示，台灣人壽與高雄榮民總醫院合作的「eClaim理賠區塊鏈」平台即為應用實例，也是全台首創醫療全險種數位理賠服務，基於區塊鏈強化跨業資訊交換的信任度，讓保戶獲得更高效率的理賠服務。

賈景光進一步指出，過去保戶出院要申請醫療理賠時，必須向醫院申請各式書面單據，再向保險公司申請理賠，不過7月1日上線的「eClaim理賠區塊鏈」，只要保戶線上授權後，透過區塊鏈往返傳輸授權文件，台壽即可向醫院拿到單據進行理賠，大幅縮短保戶理賠程序與時間，未來也將持續擴大到非台壽的保戶。

富邦人壽不僅串聯全台醫學網絡推出「安心住院理賠免煩惱專案」，提供住院抵繳服務，更攜手台中榮民總醫院建置資料對接系統升級為「安心住院理賠免煩惱專案2.0」，理賠人員可直接透由雙方打造的資料對接系統，接收保戶住院天數、就診單據等相關資料，並自動試算理賠金額，於保戶出院時扣抵醫療費用，透過保險科技加速理賠審核作業，讓保戶出院後，免於舟車勞頓申請診斷證明等流程，也能安心靜養。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，「關懷人」永遠是保險業的初心，未來將秉持此精神，多元應用數位科技掌握服務商機。另隨著數位時代的來臨，透過「虛實整合」將保險科技落實於各大理賠服務之中，像是智能化的「理賠easy pay」，線上上傳單據即可申請理賠，將理賠核發作業時間從3天縮減至0.5天，還能即時追蹤理賠進度。

此外，富邦人壽也提供「視訊理賠服務」，對於身體狀況不便或居住在偏鄉地區的保戶，主動於約定給付日前通知保戶，保戶於給付日使用行動裝置與健康服務團隊人員進行視訊關懷，約5分鐘就可完成理賠作業，最快當日即可收到理賠金，減少保戶往返醫院或相關機構取得文件的交通時間。

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