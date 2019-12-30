白賓士停沙鹿擋到別車！她接電話「我在南區」　醫護怒曝6小時後續：沒品

▲原PO拍下白色賓士照片PO網，「萬一影響到病人，我不知道怎麼負責！」（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

一名醫護人員要出門時，發現有輛賓士轎車擋在他的車前面，「如果醫院通知我要做緊急心導管的話，我必須在30分鐘內到醫院去幫病人『救心』。」他也分享後續情形，「要有道德心，開賓士不會讓妳變高尚！」也有人分享類似案例，使出一招，「結果不到10分鐘車主就來。」

當事人29日下午3時6分在「爆怨公社」臉書社團發文說，打電話給女車主10多通，全轉接語音信箱，後來不得已請員警協助查詢車籍資料，派出所也協助聯絡到車主，「但車主表示她人在台中市南區，車在沙鹿。妳跑這麼遠還不開車，妳有事嗎？」

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原PO表示，「如果醫院通知我要做緊急心導管的話，我必須在30分鐘內到醫院去幫病人『救心』」；但今女車主的車影響到出入公共通道，「妳有留電話值得肯定，但是不要都轉接語音信箱，至少讓我知道趕快用其他方式去解決這個問題。」

▼有網友認為，「是人的問題～不是車款。」（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

「萬一影響到病人，我不知道怎麼負責！」原PO寫道，「要有道德心，開賓士不會讓妳變高尚！此時此刻車還沒移走！」他回覆網友的問題說，「2個小時過去了，還是沒人來移車」、「目前第3個小時，還沒移走。」他在發文6個多小時後、晚間9時20分說，「剛剛去看終於移走了，沒品的是，員警開的（違停告發）罰單，她丟在我車上！」

對此，許多網友留言，「不要怕麻煩，錄影蒐證，直接去警局告妨害自由」、「直接拖吊了」、「這跟開什麼車沒關係！跟人品有關」、「是人的問題～不是車款。」

也有人分享類似案例，「之前我家附近也有這樣的違停，打電話過去說什麼人在外地趕不回來？後來受不了了，直接跟他說他車子被撞了，現在警察已到場處理，你要不要過來？結果不到10分鐘車主就來。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！