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國民黨質疑「與解放軍吃飯」　謝長廷560字回擊：這是常識問題

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▲▼駐日代表謝長廷陪同台北市長候選人姚文智前往大同區掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

▲謝長廷反駁周錫瑋等人的質疑。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

前台北縣長周錫瑋28日和文傳會主委程美華召開記者會，聲稱駐日代表謝長廷在2012年間與兩名解放軍重要將領餐敘。對此，謝長廷29日晚間在臉書PO文反擊，並針對事實和造謠兩方面分別提出3點聲明，「我當時並沒有公職，中央是馬英九執政，我和他們軍方能談什麼？這是常識問題。」

周錫瑋在記者會中提到，謝長廷的私人身分很特別，2012年及2013年間前往大陸及香港訪問，隨行人員不僅包含當時的立法委員、議員，拜會的對象還是中共中央對台工作領導小組秘書長戴秉國等人，甚至與兩名解放軍重要將領李曉華與辛旗餐敘，「謝長廷去香港就是交流，韓國瑜賣水果就是賣台？」希望謝以及當時隨行人員能出來說清楚。

▲▼謝長廷大陸行時間表。（圖／國民黨提供）

▼▲國民黨列出謝長廷的大陸行時間表。（圖／國民黨提供）

▲▼謝長廷大陸行時間表。（圖／國民黨提供）

而謝長廷29日晚間在臉書以560字回應周錫瑋的質疑，首先他先提出3點事實，「我2012年去中國有與載秉國和王毅見面，經過都有對隨行記者說明，媒體也都報導過，查Google或YouTube都有影片，這都不是祕密」、「我去廈門時，有說『好像回到兄弟的家』，因為國民黨的領導人去都説『好像回到自己家』，我根據我的看法加以改變，意思當然有差，表示目前已經分家」、「我認爲1992年兩岸代表是依照自己的憲法表達自己所代表的國家，所以是憲法各表，不是一中各表。『憲法共識』指回歸各自憲法，我有講沒有錯」。

接著，謝長廷針對造謠部分也提出3點聲明，首先他2013年前往香港並沒有進入中聯辦；第二，2012年間前往大陸也沒有和「中國現役軍人」吃飯，況且當時自己沒有公職，中央又是馬英九執政，「我和他們軍方能談什麼？這是常識問題」；第三，國民黨批評民進黨抹紅韓國瑜、雙重標準，但韓進香港中聯辦造成很多台灣人民反感，「這是他（韓國瑜）自己造成的，不是有力量抹紅他」。

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