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人力銀行應徵外送員　新北男送一單慘被封鎖！半個月後收拘票

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▲▼人力銀行應徵外送員　新北男送一單慘被封鎖！半個月後收法院傳票。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲人力銀行應徵外送員　新北男送一單慘被封鎖！半個月後收法院傳票。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／新北報導

新北一名男子日前應徵外送員工作，沒想到才做了一天，就被業主封鎖，且時隔半個月後，竟然被警方告知是「詐騙車手」，慘被當成共犯，讓他出面喊冤。目前案件仍在偵查當中，詳情仍待警方進一步釐清。

根據《東森新聞》報導，這名男子在人力銀行上開放履歷，隨後間到一家公司的電話，成功應徵上文件外送員，沒想到隔天到提示地點取貨，將東西交給另一名業務後，就再也沒有收到訂單。

遭騙的張姓男子指出，當時他還沒有工作，該間公司開出日薪500的價格，每天只要送一件貨物，最多一天能夠接2、3個案子，讓他感覺相當不錯，因此決定去上班，沒想到薪水還沒領，就被對方給封鎖。

▲▼人力銀行應徵外送員　新北男送一單慘被封鎖！半個月後收法院傳票。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲張男半個月後慘被警方逮捕，收到地檢署拘票。（圖／翻攝《東森新聞》）

由於遭到封鎖，張男感到相當奇怪，懷疑是詐騙集團，沒想到過了半個月，警方真的找上門，在他的住處埋伏了半個小時，將他逮回派出所，收到了台北地檢署的拘票，上面寫著「詐欺罪」，讓他感到相當緊張。

警方調查後說明，張男幫忙運送的「文件」，其實是被害人的存摺與提款卡，所以警方才將張男列為詐欺共犯。而這也讓張男喊冤，自己到現在還是難以置信，只是上網應徵工作，竟然成了車手，希望別再有下個受害者，也盼警方調查後能還他清白。 

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