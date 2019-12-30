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《環時》揭王立強詐騙老闆200萬...還曾下跪道歉！　前雇主：他就是天生的騙子

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▲▼大陸媒體公布王立強三年前因涉詐騙案受審影片。（圖／翻攝自環球網）

▲環球時報接露，王立強曾詐騙前老闆200多萬人民幣。（圖／翻攝自環球網）

記者洪珮瑄／綜合報導

自稱大陸共諜的陸籍男子王立強，先前爆料自己在澳洲、香港、台灣從事間諜活動，甚至還曾奉命協調網軍，干預台灣大選，引起兩岸三地恐慌。不過，大陸官煤《環球時報》昨（29）日揭露，王立強過去曾向前雇主陸續詐騙了超過200萬元（人民幣，下同，台幣約859萬元），因此被罵是「天生的騙子」。

據《環球時報》報導，王立強的前僱主陸先生近日接受訪問，他表示，王立強是個「天生的騙子」，曾騙他200多萬，且被拆穿後還跪地求饒，寫下了《保證書》和《請求諒解書》，強調會盡力還錢卻一再食言。

澳洲傳媒11月曾報導，王立強叛逃到澳洲尋求政治庇護，還自稱曾奉命協調網軍干預台灣大選，以及參與過2015年的銅鑼灣書店事件、滲透香港的大學校園等。隨後，上海公安發出通報，稱王立強是涉嫌詐詐欺的潛逃罪犯，且曾在2016被控詐騙罪，在福建光澤縣人民法院接受審判。

《環球時報》在報導中指出，此前逃往澳洲的王立強在被西方媒體利用後，已經成為一枚「棄子」。此外，王立強曾在2016年，先後騙取其前老闆陸先生200多萬元，但因為他當時寫下了《請求諒解書》保證還款，所以陸先生並沒有報警。

▲王立強親筆寫給陸先生的《保證書》部分內容。（圖／翻攝環球時報）

▲王立強親筆寫給陸先生的《保證書》。（圖／翻攝環球時報）

據報導，陸先生指出，王立強曾經多次騙取他巨款的前員工，「他就是一個徹徹底底、天生的騙子，我後悔當時沒有把他送進公安局。」

據陸先生所提供的《保證書》上顯示，王立強從2016年4月起，以買畫投資為名，在幾個月的時間裡騙取陸先生100多萬元（人民幣，台幣約429萬元），甚至還偽造兩份「中共安徽財經大學委員會文件」，聲稱自己在安徽財經大學有一筆數億元的國家藝術基金被凍結，需要保證金解凍，再次騙取陸先生40萬元（人民幣，台幣約172萬元）。

▲王立強編造的「中共安徽財經大學文件」。（圖／翻攝環球時報）

▲王立強編造的「中共安徽財經大學文件」。（圖／翻攝環球時報）

由於被揭發詐騙行為，王立強便在《保證書》上稱，自己騙去的那些錢，一部分用於償還個人和家人的債務，另一部分則用於個人揮霍，其中甚至花費5萬多元（人民幣，台幣約21萬元）購買了一塊Cartier手錶。

陸先生表示，自己被騙幾個月後，逐漸察覺了破綻，發現王立強是把騙來的錢當作此前投資的收益返還。他甚至還發現，王立強先前被法院以詐騙罪判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月。

▲王立強親筆寫給陸先生的《請求諒解書》，附有本人簽名和手印。（圖／翻攝環球時報）

▲王立強親筆寫給陸先生的《請求諒解書》。（圖／翻攝環球時報）

陸先生提到，騙局被拆穿後，王立強的父親連夜趕來，王立強當著其父親的面跪在地上向陸先生請求原諒，並寫下了《保證書》和《請求諒解書》，表示將盡力還錢，「當時念在王立強才23歲，想給一個悔改機會，所以才沒有選擇報警。」不過，他現在後悔地說，「從上學開始，王立強就騙朋友、同學，之後又騙我，現在騙到了國外，這些都證明了，他是個不折不扣、天生的騙子，」

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