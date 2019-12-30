拚觀光與歷史　澎防部搬遷案立委3候選人「一致認同」

▲澎防部例行實彈射擊訓練。（圖／軍聞社）

記者馬叔安／台北報導

針對澎防部「莒光營區搬遷案」，民進黨籍立委候選人楊曜指出，根據交通部長林佳龍，相關經費已經到位。國民黨籍候選人歐中慨則說，如果對澎湖有利，營區就應該搬遷。喜樂島聯盟的候選人呂應宏則表示，莒光營區圍牆和馬公古城牆重疊，若能搬遷則有利澎湖的歷史與觀光。

楊曜28日在臉書寫道，當天林佳龍到澎湖輔選時表示澎防部遷建案經費已到位，觀光局也發表遷建之後，未來將與金龍頭港灣結合，規劃包含水上活動、水下考古文資等8大主題的內容，打造澎湖觀光旅遊的新亮點。

關於澎防部搬遷案，歐中慨在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，如果對地方發展有利「當然該遷走」，自己尊重縣長賴峰偉對相關議題的看法。

呂應宏則說，澎防部營區的圍牆和和當地海岸線連在一起，其圍牆原本是清代興建的馬公城城牆，圍牆本身佔據的空間很多，因此站在旅遊和歷史的角度，他支持營區遷移。

▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

記者於30日上午聯繫澎防部請求回應時，發言長官公出，暫且無法得知軍方說法。

澎湖縣長賴峰偉7月10日與交通部長林佳龍等人召開協調會議，共同討論延宕多年的澎防部莒光營區遷建案。中央、地方、軍方取得共識，東、西營區一併外遷至拱北營區，一次到位，並由中央全額補助遷建經費，以減輕地方財政負擔。

澎防部莒光營區位於澎湖縣馬公市，總兵力約3500人，又稱「鎮疆部隊」，其指揮官包括胡宗南、殷宗文、吳斯懷、李翔宙等人，2006年3月因應《國防組織法》，更銜為「陸軍澎湖防衛指揮部」迄今。

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